FC St. Pauli bindet Bennet Winter an den Verein U19-Mittelstürmer wird ab 1. Juli Profi

In der laufenden Saison sind es bislang vier Spiele mit fünf Treffern. Ein weiteres Tor bereitete der 18-Jährige vor. Im Viertelfinale des DFB-Pokals der Junioren traf Bennet Winter ebenfalls. Zudem stand er in dieser Saison bereits acht Mal für die U23 des FC St. Pauli auf dem Platz und schoss dabei ein Tor.

Sportchef Andreas Bornemann: „Bennet ist ein großes Talent, das wir an unseren FC St. Pauli binden wollen. Wir geben weiterhin jungen Spielern die Chance und den Raum, sich möglichst im Profi-Geschäft durchsetzen zu können.“

Carsten Rothenbach, Sportliche Leitung der U23: „Wir haben Bennet Winter bereits in dieser Saison in den Herrenbereich hochgezogen, um ihn an die hohen Anforderungen zu gewöhnen. Wir sehen in Bennet großes Potenzial und trauen ihm den Sprung in den Profi-Bereich zu.“

Bennet Winter: „Für mich ist das ein riesengroßer Schritt, ich danke den Verantwortlichen beim FC St. Pauli, dass sie mir so viel Vertrauen schenken.“