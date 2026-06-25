FC Srbija Zürich zurück in der 2. Liga

Da der Meister FC Seefeld ZH 2 auf den Aufstieg verzichtet, rückt der FC Srbija Zürich als Tabellenzweiter verdient in die 2. Liga auf.

Zürich. Der FC Srbija Zürich hat sein grosses Saisonziel erreicht und spielt in der Saison 2026/27 wieder in der 2. Liga des Fussballverbands Region Zürich. Die Mannschaft von Trainer Bojan Stojković beendet die Meisterschaft mit 40 Punkten, 12 Siegen, 4 Unentschieden, 6 Niederlagen sowie einem beeindruckenden Torverhältnis von 65:38 und sichert sich damit den zweiten Tabellenplatz.

Mit viel Geduld, harter Arbeit und einer klaren Vision begann der Neuaufbau. In der Saison 2023/24 gelang der Wiederaufstieg in die 3. Liga. Nach einer soliden Saison 2024/25 wollte der Verein den nächsten Schritt machen – und setzte sich für die Saison 2025/26 die Rückkehr in die 2. Liga als Ziel.

Für den Verein bedeutet dieser Erfolg weit mehr als nur einen Ligawechsel. Nach dem Abstieg aus der 2. Liga im Jahr 2019 folgten schwierige Jahre. Während der Corona-Zeit musste der Verein aufgrund des damaligen Meisterschaftsmodus sogar den Gang in die 4. Liga antreten. Viele Vereine hätten in dieser Situation aufgegeben – nicht jedoch der FC Srbija Zürich.

Der Saisonstart verlief vielversprechend und der FC Srbija Zürich gehörte von Beginn an zur Spitzengruppe. Gegen Ende der Herbstrunde verlor die Mannschaft jedoch etwas den Rhythmus und liess wichtige Punkte liegen. Auch der Auftakt in die Rückrunde war schwierig. Niederlagen und unnötige Punktverluste sorgten dafür, dass der Druck im Aufstiegsrennen nochmals zunahm.

Doch gerade in dieser Phase bewies das Team Charakter. Die Mannschaft rückte enger zusammen, arbeitete Woche für Woche konzentriert weiter und zeigte in den entscheidenden Spielen ihre beste Saisonleistung. Besonders die Siege gegen direkte Konkurrenten aus der Spitzengruppe legten den Grundstein für den verdienten zweiten Tabellenplatz.

Trainer Bojan Stojković

"Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft. Wir hatten in dieser Saison Höhen und Tiefen. Entscheidend war, dass wir auch in schwierigen Momenten nie aufgehört haben, an uns zu glauben. Jeder Spieler hat Verantwortung übernommen und bis zum Schluss alles für den Verein gegeben. Dieser Aufstieg ist mehr als verdient."

Präsident Dragoslav Baratović

"Dieser Aufstieg ist das Resultat eines langen Weges. Nach dem Abstieg 2019 und den schwierigen Corona-Jahren haben wir den Verein Schritt für Schritt wieder aufgebaut. Ich danke dem Trainerteam, unseren Spielern, dem Vorstand, allen Helfern, Sponsoren und unseren treuen Fans. Dieser Erfolg gehört dem ganzen FC Srbija Zürich. Jetzt freuen wir uns auf die Herausforderung in der 2. Liga."

Mit dem Aufstieg endet eine siebenjährige Reise zurück an den Platz, auf den der FC Srbija Zürich gehören möchte. Die Freude ist riesig – doch im Verein weiss man, dass dies nicht das Ende, sondern der Beginn eines neuen Kapitels ist. Mit derselben Leidenschaft und demselben Zusammenhalt möchte der FC Srbija Zürich auch in der 2. Liga überzeugen.