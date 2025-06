FC Srbija ZH – Rückrunde mit Herz, Kampf und Charakter

Es folgte eine Serie, die dem Abstiegskampf den Schrecken nahm:

10 Punkte aus den ersten vier Spielen – ein Auftakt nach Mass und ein klarer Befreiungsschlag.

Der Aufschwung setzte sich fort: Am 04. Mai folgte ein souveräner 4:0-Sieg gegen Racing Club – die vielleicht stärkste Teamleistung der Saison. Zwar musste sich das Team von Trainer Bojan Stojkovic in den folgenden Wochen knappen Ergebnissen geschlagen geben (1:2 gegen G.S.I. 1964, Schwamendingen, Seefeld II sowie 2:3 gegen Küsnacht), doch die Auftritte waren stets auf Augenhöhe – geprägt von Kampfgeist und spielerischem Mut.

Zum vorletzten Spiel der Rückrunde setzte es nochmals ein Ausrufezeichen: 3:1-Auswärtssieg bei Unterstrass II (16.06.).

Ein Zeichen dafür, dass dieses Team bis zum Schluss voll da ist – und zurecht weit von der Abstiegszone entfernt steht.

Am kommenden Sonntag, 23. Juni um 10:00 Uhr, wartet das letzte Spiel der Saison. Zuhause trifft der FC Srbija ZH auf den Tabellendritten Volketswil. Sportlich ist der Klassenerhalt längst gesichert – doch für das Team, den Trainerstab und die Fans ist dieses Spiel mehr als nur ein Abschied:

👉 Es ist die Krönung einer leidenschaftlichen Rückrunde.

👉 Es ist die Belohnung für Einsatz und Entwicklung.

👉 Es ist der Moment, sich mit Stolz in die Sommerpause zu verabschieden.

📍 Sportanlage Juchhof 2

👤 Trainer: Bojan Stojkovic

🕙 Anpfiff: Sonntag, 10:00 Uhr

🆚 FC Srbija ZH vs. FC Volketswil

Trainer Bojan Stojkovic zeigte sich im Interview nach dem Sieg gegen Unterstrass II sichtlich stolz auf sein Team:

„Ich bin unglaublich stolz auf die Jungs. Was sie in dieser Rückrunde gezeigt haben – an Einsatz, Wille und Zusammenhalt – war einfach stark. Nach so einer schwierigen Hinrunde so zurückzukommen, das verdient grossen Respekt.“