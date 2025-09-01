FC Srbija ZH mit Traumstart: 8:1 im ersten Heimspiel – Tabellenführung

Der FC Srbija ZH hat sein erstes Heimspiel der Saison eindrucksvoll gewonnen und mit einem klaren 8:1 gegen G.S.I. 1964 ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Nach zwei Spieltagen führt Srbija nun die Tabelle der 3. Liga, Gruppe 3, souverän an.

Ausgeglichene Anfangsphase mit Chancen auf beiden Seiten

Bereits in der 7. Minute brachte Aleksandar Križan die Gastgeber in Führung. Doch das Spiel war zunächst keineswegs einseitig: Beide Teams hatten in der Anfangsphase ihre Möglichkeiten. Vor allem G.S.I. kam zu einigen hochkarätigen Chancen, scheiterte aber mehrfach am glänzend reagierenden Srbija-Keeper Dejan Cadjo, der seine Mannschaft mit starken Paraden vor dem Ausgleich bewahrte.

Nach rund einer halben Stunde übernahm Srbija immer mehr die Kontrolle. Kurz vor der Pause stellte Andrej Vukas mit einem Doppelschlag (44./45.) auf 3:0. Von diesem Rückschlag erholten sich die Gäste nicht mehr.

Maljkovic-Show nach der Pause

Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Lazar Maljkovic in der 49. Minute auf 4:0. Danach spielte fast nur noch Srbija: Maljkovic legte in der 50. und 62. Minute zwei weitere Treffer nach und schnürte damit seinen Hattrick. Ein Eigentor von G.S.I. (68.) machte das 7:0 perfekt. Zwar gelang G.S.I in der 83. Minute der Ehrentreffer, doch Križan setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 8:1.

Fazit und Ausblick

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase drehte Srbija auf und überrollte die Gäste mit einem Offensivfeuerwerk. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen (Torverhältnis 10:2) führt der FC Srbija ZH nun die Tabelle der 3. Liga, Gruppe 3, an. Neben dem Hattrick von Maljkovic und dem Doppelpack von Vukas ragte vor allem Torhüter Cadjo mit seinen Paraden in der Anfangsphase heraus.

Torschützen FC Srbija:

1:0 A. Križan (7.)

2:0 A. Vukas (44.)

3:0 A. Vukas (45.)

4:0 L. Maljkovic (49.)

5:0 L. Maljkovic (50.)

6:0 L. Maljkovic (62.)

7:0 Eigentor (68.)

8:1 A. Križan (90.+2)

Torschütze G.S.I. 1964: