Spielbericht

FC Srbija ZH mit 6:1-Auswärtssieg in Schwamendingen – Tabellenführung

3. Liga, Gruppe 3
Schwamend.
FC Srbija
Gestern, 18:30 Uhr
FC Schwamendingen
FC SchwamendingenSchwamend.
FC Srbija ZH
FC Srbija ZHFC Srbija
1
6

Der FC Srbija ZH bleibt in der 3. Liga, Gruppe 3, das Mass aller Dinge. Mit einem klaren 6:1-Auswärtssieg beim FC Schwamendingen feierte das Team den dritten Erfolg im dritten Spiel und verteidigte damit souverän die Tabellenführung.

Traumstart mit frühem Offensivfeuerwerk

Srbija erwischte einen Start nach Mass: Bereits nach zwei Minuten traf Andrej Vukas zur Führung. Nur wenig später erhöhte Lazar Maljkovic auf 2:0 (6.). In der 12. Minute war dann Aleksandar Krizan zur Stelle und stellte auf 3:0.

Die Gäste spielten in dieser Phase mit viel Tempo und Zielstrebigkeit nach vorne. Kurz vor der Pause verwandelte Ilija Ilic einen Elfmeter sicher zum 4:0 (42.). Direkt nach Wiederanpfiff baute Andrej Vukas die Führung weiter aus und erzielte seinen zweiten Treffer zum 5:0 (49.).

Schwamendingen ohne Antwort – Srbija bleibt eiskalt

Von Schwamendingen kam auch in der zweiten Halbzeit keine echte Gegenwehr. Zwar gelang Enis Murati in der 51. Minute der Ehrentreffer zum 5:1, doch gefährdet war der Auswärtssieg zu keinem Zeitpunkt. Stattdessen setzte Srbija noch einen drauf: Aleksandar Krizan traf in der 68. Minute erneut und stellte den 6:1-Endstand her.

Fazit und Tabellenlage

Der FC Srbija ZH präsentierte sich einmal mehr kaltschnäuzig vor dem Tor und spielte seine Qualität souverän aus. Mit nun drei Siegen aus drei Spielen (Torverhältnis 16:3) führt Srbija die Tabelle an und hat ein starkes Zeichen an die Konkurrenz gesendet: Mit dieser Form ist die Mannschaft aktuell nur schwer zu stoppen.

Torschützen:

  • 0:1 Andrej Vukas (2.)

  • 0:2 Lazar Maljkovic (6.)

  • 0:3 Aleksandar Krizan (12.)

  • 0:4 Ilija Ilic (42., Elfmeter)

  • 0:5 Andrej Vukas (49.)

  • 1:5 Enis Murati (51.)

  • 1:6 Aleksandar Krizan (68.)

