FC Srbija ZH bleibt unaufhaltsam – 4:1-Heimsieg gegen Racing Club

Der FC Srbija ZH setzt seinen beeindruckenden Saisonstart in der 3. Liga, Gruppe 3, fort. Mit einem klaren 4:1-Heimsieg gegen den Racing Club feierte das Team bereits den fünften Sieg im fünften Spiel und bleibt damit weiterhin ohne Punktverlust an der Tabellenspitze.

Frühe Dominanz und klare Pausenführung

Von Beginn an übernahm Srbija die Kontrolle über das Spiel. Die Gastgeber kombinierten druckvoll, zeigten viel Spielfreude und erspielten sich zahlreiche Torchancen. Besonders Andrej Vukas präsentierte sich in überragender Form: Mit zwei sehenswerten Treffern brachte er sein Team früh auf die Siegerstrasse. Kurz darauf erhöhte Aleksandar Krizan auf 3:0, mit dem es auch in die Halbzeitpause ging.

Souveräne zweite Halbzeit

Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierte Fc Srbija ZH das Geschehen. Die Abwehr stand sicher, das Mittelfeld lenkte das Spiel mit Übersicht, und vorne war erneut Vukas zur Stelle: Mit seinem dritten Treffer schnürte er den Hattrick und sorgte für das vorentscheidende 4:0. Erst in der Schlussphase kamen die Gäste noch einmal zum Zug und verkürzten auf 4:1, doch der Sieg des Tabellenführers geriet zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Vukas der Schlüsselspieler – Torjäger-Trio in Topform

Andrej Vukas wächst in dieser Saison immer mehr zur absoluten Schlüsselperson im Angriffsspiel des FC Srbija heran. Mit seiner Schnelligkeit, seinem Torinstinkt und seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor ist er derzeit kaum zu stoppen. Nach fünf Spielen steht der Stürmer bereits bei 8 Toren und 5 Assists und führt damit die Torjägerliste der Liga souverän an.

Der FC Srbija stellt aktuell gleich drei Spieler unter den fünf besten Torschützen der Liga: Neben Vukas gehören auch Lazar Maljkovic und Aleksandar Krizan mit jeweils 5 Treffern zu den gefährlichsten Offensivspielern der 3. Liga. Dieses Trio sorgt Woche für Woche für Torgefahr und ist ein entscheidender Faktor für den perfekten Saisonstart des Tabellenführers.

Mit nun 15 Punkten aus fünf Spielen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 23:4 bleibt der FC Srbija ZH unangefochten an der Tabellenspitze. Die Mannschaft überzeugt mit Offensivstärke, defensiver Stabilität und viel Spielfreude – und ist in dieser Form ein klarer Favorit im Aufstiegsrennen.

Tore FC Srbija ZH:

  • Andrej Vukas (3 Tore)

  • Aleksandar Krizan (1 Tor)

Halbzeitstand: 3:0
Endstand: 4:1

