FC Srbija ZH bleibt unaufhaltsam – 4:1-Heimsieg gegen Racing Club

Vukas der Schlüsselspieler – Torjäger-Trio in Topform

Andrej Vukas wächst in dieser Saison immer mehr zur absoluten Schlüsselperson im Angriffsspiel des FC Srbija heran. Mit seiner Schnelligkeit, seinem Torinstinkt und seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor ist er derzeit kaum zu stoppen. Nach fünf Spielen steht der Stürmer bereits bei 8 Toren und 5 Assists und führt damit die Torjägerliste der Liga souverän an.

Der FC Srbija stellt aktuell gleich drei Spieler unter den fünf besten Torschützen der Liga: Neben Vukas gehören auch Lazar Maljkovic und Aleksandar Krizan mit jeweils 5 Treffern zu den gefährlichsten Offensivspielern der 3. Liga. Dieses Trio sorgt Woche für Woche für Torgefahr und ist ein entscheidender Faktor für den perfekten Saisonstart des Tabellenführers.