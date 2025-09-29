FC Srbija ZH bleibt unaufhaltsam – 4:1-Heimsieg gegen Racing Club

Der FC Srbija ZH setzt seinen beeindruckenden Saisonstart in der 3. Liga, Gruppe 3, fort. Mit einem klaren 4:1-Heimsieg gegen den Racing Club feierte das Team bereits den fünften Sieg im fünften Spiel und bleibt damit weiterhin ohne Punktverlust an der Tabellenspitze.
Von Beginn an übernahm Srbija die Kontrolle über das Spiel. Die Gastgeber kombinierten druckvoll, zeigten viel Spielfreude und erspielten sich zahlreiche Torchancen. Besonders Andrej Vukas präsentierte sich in überragender Form: Mit zwei sehenswerten Treffern brachte er sein Team früh auf die Siegerstrasse. Kurz darauf erhöhte Aleksandar Krizan auf 3:0, mit dem es auch in die Halbzeitpause ging.
Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierte Fc Srbija ZH das Geschehen. Die Abwehr stand sicher, das Mittelfeld lenkte das Spiel mit Übersicht, und vorne war erneut Vukas zur Stelle: Mit seinem dritten Treffer schnürte er den Hattrick und sorgte für das vorentscheidende 4:0. Erst in der Schlussphase kamen die Gäste noch einmal zum Zug und verkürzten auf 4:1, doch der Sieg des Tabellenführers geriet zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.
Mit nun 15 Punkten aus fünf Spielen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 23:4 bleibt der FC Srbija ZH unangefochten an der Tabellenspitze. Die Mannschaft überzeugt mit Offensivstärke, defensiver Stabilität und viel Spielfreude – und ist in dieser Form ein klarer Favorit im Aufstiegsrennen.
Tore FC Srbija ZH:
Andrej Vukas (3 Tore)
Aleksandar Krizan (1 Tor)
Halbzeitstand: 3:0
Endstand: 4:1