FC Srbija ZH bleibt makellos - Jetzt kommt das grosse Duell gegen Unte

Der FC Srbija ZH hat auch am vergangenen Sonntag (05.10.2025) seine beeindruckende Siegesserie fortgesetzt. Beim FC Neumünster feierte das Team einen klaren 5:2-Auswärtssieg und bleibt damit auch nach sechs Spielen in der 3. Liga, Gruppe 3, ohne Punktverlust an der Tabellenspitze.

Srbija erwischte einen Traumstart in die Partie: Bereits in der 5. Minute brachte Stefan Stankovic seine Mannschaft in Führung. Kurz vor der Pause legte er mit seinem zweiten Treffer nach (45.+1) und stellte auf 2:1. Damit sorgte er für eine komfortable Halbzeitführung, nachdem Neumünster kurzzeitig ausgeglichen hatte.

Späte Offensivpower entscheidet das Spiel

Nach dem Seitenwechsel kam Neumünster per Elfmeter zum 2:2-Ausgleich, doch Srbija reagierte stark. In der Schlussphase spielte das Team wieder dominant und entschied das Spiel mit drei schnellen Treffern: Silvano Franceschetti traf in der 78. Minute, Andrej Vukas erhöhte kurz darauf (80.), und Philippe Bossart setzte mit dem 5:2 den Schlusspunkt (84.).

Mit nun 18 Punkten aus sechs Spielen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 28:6 steht der FC Srbija ZH weiterhin unangefochten an der Spitze. Die Mannschaft überzeugt Woche für Woche mit Spielfreude, Teamgeist und effizientem Offensivfussball.

Ausblick: Spitzenspiel gegen FC Unterstrass 2

Am kommenden Sonntag, 12. Oktober 2025 um 12:00 Uhr, empfängt der FC Srbija ZH auf dem Sportplatz Juchhof 2 in Schlieren den Tabellenzweiten FC Unterstrass 2. Es kommt zum absoluten Topspiel der Runde, in dem Srbija seine perfekte Bilanz weiter ausbauen möchte.

Alle Fussballliebhaber, Freunde und Fans des Vereins sind herzlich eingeladen, unsere Mannschaft lautstark zu unterstützen. Für Spannung, Einsatz und Leidenschaft ist gesorgt – denn wenn der FC Srbija aufläuft, ist Fussball pur garantiert!

Kommt vorbei, steht hinter unserem Team und erlebt ein spannendes Spitzenspiel live vor Ort – AJDE Srbija! 🇷🇸⚽🔥