FC Srbija ZH bleibt makellos – 3:0-Auswärtssieg in Witikon bringt vierten Sieg in Serie

Der FC Srbija ZH setzt seine beeindruckende Serie in der 3. Liga, Gruppe 3, fort. Mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg beim FC Witikon holte das Team den vierten Sieg im vierten Spiel und führt die Tabelle weiterhin klar an.

Die Partie war zunächst ausgeglichen, beide Teams verteidigten konsequent und liessen kaum Chancen zu. In der 35. Minute brach dann Ilija Ilic den Bann: Nach einer präzisen Flanke von Aleksandar Krizan setzte er sich im Strafraum durch und köpfte den Ball zum 0:1 ins Netz. Mit dieser Führung ging es in die Pause.

Doppelschlag entscheidet die Partie

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Srbija das Tempo und suchte früh die Entscheidung. In der 50. Minute traf Andrej Vukas mit einem satten Schuss, vorbereitet von Marko Lazic, zum 0:2. Nur fünf Minuten später revanchierte sich Lazic: Nach einer Vorlage von Lazar Maljkovic stieg er im Strafraum am höchsten und köpfte zum 0:3 ein.

Souveräner Auftritt des Tabellenführers

Witikon bemühte sich zwar um den Anschluss, doch die Defensive von Srbija stand sicher und liess keine gefährlichen Aktionen mehr zu. Im Gegenteil: Die Gäste hätten bei besserer Chancenverwertung sogar noch höher gewinnen können.

Tabellenführer mit perfekter Bilanz

Mit nun 12 Punkten aus vier Spielen und einem Torverhältnis von 19:3 bleibt der FC Srbija ZH unangefochten an der Spitze der Tabelle. Die Mannschaft überzeugt sowohl offensiv als auch defensiv und setzt mit diesem Auftritt ein weiteres klares Signal an die Konkurrenz.

Torschützen FC Srbija ZH: