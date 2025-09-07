FC Srbija mit 6:1-Auswärtssieg in Schwamendingen – Tabellenführung

Der FC Srbija ZH bleibt in der 3. Liga, Gruppe 3, das Mass aller Dinge. Mit einem klaren 6:1-Auswärtssieg beim FC Schwamendingen feierte das Team den dritten Erfolg im dritten Spiel und verteidigte damit souverän die Tabellenführung.
Srbija erwischte einen Start nach Mass: Bereits nach zwei Minuten traf Andrej Vukas zur Führung. Nur wenig später erhöhte Lazar Maljkovic auf 2:0 (6.). In der 12. Minute war dann Aleksandar Krizan zur Stelle und stellte auf 3:0.
Die Gäste spielten in dieser Phase mit viel Tempo und Zielstrebigkeit nach vorne. Kurz vor der Pause verwandelte Ilija Ilic einen Elfmeter sicher zum 4:0 (42.). Direkt nach Wiederanpfiff baute Andrej Vukas die Führung weiter aus und erzielte seinen zweiten Treffer zum 5:0 (49.).
Von Schwamendingen kam auch in der zweiten Halbzeit keine echte Gegenwehr. Zwar gelang Enis Murati in der 51. Minute der Ehrentreffer zum 5:1, doch gefährdet war der Auswärtssieg zu keinem Zeitpunkt. Stattdessen setzte Srbija noch einen drauf: Aleksandar Krizan traf in der 68. Minute erneut und stellte den 6:1-Endstand her.
Der FC Srbija ZH präsentierte sich einmal mehr kaltschnäuzig vor dem Tor und spielte seine Qualität souverän aus. Mit nun drei Siegen aus drei Spielen (Torverhältnis 16:3) führt Srbija die Tabelle an und hat ein starkes Zeichen an die Konkurrenz gesendet: Mit dieser Form ist die Mannschaft aktuell nur schwer zu stoppen.
Torschützen:
0:1 Andrej Vukas (2.)
0:2 Lazar Maljkovic (6.)
0:3 Aleksandar Krizan (12.)
0:4 Ilija Ilic (42., Elfmeter)
0:5 Andrej Vukas (49.)
1:5 Enis Murati (51.)
1:6 Aleksandar Krizan (68.)