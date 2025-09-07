FC Srbija mit 6:1-Auswärtssieg in Schwamendingen – Tabellenführung

Der FC Srbija ZH bleibt in der 3. Liga, Gruppe 3, das Mass aller Dinge. Mit einem klaren 6:1-Auswärtssieg beim FC Schwamendingen feierte das Team den dritten Erfolg im dritten Spiel und verteidigte damit souverän die Tabellenführung.

Traumstart mit frühem Offensivfeuerwerk

Srbija erwischte einen Start nach Mass: Bereits nach zwei Minuten traf Andrej Vukas zur Führung. Nur wenig später erhöhte Lazar Maljkovic auf 2:0 (6.). In der 12. Minute war dann Aleksandar Krizan zur Stelle und stellte auf 3:0. Die Gäste spielten in dieser Phase mit viel Tempo und Zielstrebigkeit nach vorne. Kurz vor der Pause verwandelte Ilija Ilic einen Elfmeter sicher zum 4:0 (42.). Direkt nach Wiederanpfiff baute Andrej Vukas die Führung weiter aus und erzielte seinen zweiten Treffer zum 5:0 (49.).