FC Srbija kämpft sich in die nächste Cup-Runde

Der FC Srbija Zürich steht in der 2. Runde des FVRZ-Cups. Gegen Benfica setzte sich das Team auswärts mit 3:1 durch – und das trotz alles andere als optimaler Voraussetzungen.
Aufgrund der Ferienzeit fehlten zahlreiche Spieler, zudem reiste Srbija ohne einen gelernten Stürmer an. Entsprechend musste die Mannschaft auf mehreren Positionen umgestellt werden. Der Start verlief dann auch alles andere als nach Plan: Bereits in der 3. Minute ging Benfica mit 1:0 in Führung.
Srbija liess sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Nur sechs Minuten später erzielte Oliver Martinovic den Ausgleich zum 1:1. Kurz vor der Pause spielte den Gästen zudem eine rote Karte gegen Benfica in die Karten.
Nach dem Seitenwechsel übernahm Srbija immer mehr die Kontrolle. In der 55. Minute traf Vojin Maksimovic zum 1:2. Benfica versuchte nochmals zurückzukommen, doch die Defensive von Srbija hielt stand. In der 90. Minute machte schliesslich Oliver Martinovic mit seinem zweiten Treffer zum 1:3 alles klar.
Unter diesen Umständen zählt an diesem Abend vor allem eines: eine Runde weiter. Trotz vieler Ferienabwesenheiten, einer ungewohnten Aufstellung und ohne klassischen Stürmer zeigte die Mannschaft Moral und erledigte ihre Aufgabe.
Jetzt wartet die 2. Runde des FVRZ-Cups – und dort will FC Srbija Zürich den nächsten Schritt machen.
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