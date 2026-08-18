FC Srbija kämpft sich in die nächste Cup-Runde FVRZ-Cup: Benfica Clube de Zurique - Srbija von FC Srbija ZH · Heute, 17:50 Uhr · 0 Leser

Der FC Srbija Zürich steht in der 2. Runde des FVRZ-Cups. Gegen Benfica setzte sich das Team auswärts mit 3:1 durch – und das trotz alles andere als optimaler Voraussetzungen.

Aufgrund der Ferienzeit fehlten zahlreiche Spieler, zudem reiste Srbija ohne einen gelernten Stürmer an. Entsprechend musste die Mannschaft auf mehreren Positionen umgestellt werden. Der Start verlief dann auch alles andere als nach Plan: Bereits in der 3. Minute ging Benfica mit 1:0 in Führung.