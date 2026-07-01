FC Springe verstärkt sich mit vielseitigem Defensivtalent Guebre Der 18-Jährige kommt vom TV Jahn Leveste von FD · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Instagram: fc.springe_1911

Der FC Springe treibt seine Personalplanungen für die Saison 2026/27 weiter konsequent voran und hat mit Tijan Guebre bereits den achten Neuzugang vorgestellt. Der 18-jährige Defensivspieler wechselt vom Ligakonkurrenten TV Jahn Leveste an den Deister und soll die Defensive der Schwarz-Weißen künftig verstärken.

Obwohl Guebre noch am Anfang seiner Laufbahn steht, bringt er bereits erste Erfahrungen im Herrenfußball mit. Seine fußballerische Ausbildung erhielt der Defensivakteur beim TSV Havelse sowie beim JFV Calenberger Land, zwei Vereinen, die für ihre intensive Nachwuchsarbeit bekannt sind. Nun folgt der nächste Entwicklungsschritt beim FC Springe. Besonders wertvoll dürfte für die Verantwortlichen seine Vielseitigkeit sein. Guebre kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf den Außenbahnen der Defensive eingesetzt werden. Darüber hinaus ist er auch im defensiven Mittelfeld auf der Sechserposition eine Option. Damit erweitert er die taktischen Möglichkeiten des Trainerteams erheblich.

Neben seiner Flexibilität bringt der 18-Jährige auch die körperlichen Voraussetzungen für den Herrenfußball mit. Seine Athletik und Spielstärke zählen zu den Eigenschaften, die den FC Springe von einer Verpflichtung überzeugt haben. Trotz seines jungen Alters gilt Guebre als entwicklungsfähiger Spieler mit großem Potenzial. Mit dem Wechsel setzt der Bezirksligist seinen eingeschlagenen Kurs auf eine Mischung aus jungen Talenten und bereits erfahrenen Spielern konsequent fort. Zuvor hatte der Verein unter anderem mit Theo Niemeier, Jaden Geschle und Mohamed Ali Ouni weitere Verstärkungen für die kommende Saison präsentiert.