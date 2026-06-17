FC Springe verstärkt die Defensive mit Mohamed Ali Ouni Der Abwehrspieler kommt aus Altwarmbüchen von FD · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Der FC Springe treibt seine Personalplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran und hat mit Mohamed Ali Ouni den zweiten Neuzugang für die kommende Spielzeit vorgestellt. Der 23-Jährige wechselt vom TuS Altwarmbüchen aus der Bezirksliga Hannover Staffel 2 an den Deister und soll die Defensive der Schwarz-Weißen verstärken.

Mit Ouni gewinnt der FC Springe einen vielseitig einsetzbaren Linksfuß, der vor allem auf der linken Abwehrseite zu Hause ist. Neben seiner Flexibilität bringt der Defensivspieler auch Tempo und körperliche Präsenz mit – Eigenschaften, die im modernen Bezirksligafußball zunehmend an Bedeutung gewinnen. Beim TuS Altwarmbüchen gehörte Ouni in der abgelaufenen Saison zum festen Bestandteil des Kaders. In 22 Pflichtspielen kam der 23-Jährige zum Einsatz und steuerte dabei einen Treffer bei. Durch seine regelmäßigen Einsätze sammelte er wertvolle Erfahrung auf Bezirksebene und soll diese nun beim FC Springe einbringen.

Für die Springer Verantwortlichen ist die Verpflichtung ein weiterer Baustein für die Kaderplanung der kommenden Spielzeit. Nach einer Saison, in der die Mannschaft mit 48 Punkten den achten Tabellenplatz in der Bezirksliga Hannover 3 belegt und mit 87 erzielten Treffern offensiv überzeugte, soll insbesondere die defensive Stabilität weiter verbessert werden. Die 58 Gegentore zeigen, dass in diesem Bereich noch Entwicklungspotenzial vorhanden ist. Mit Mohamed Ali Ouni erhält der FC Springe nun zusätzliche Optionen auf der linken Seite und erweitert zugleich seine personellen Möglichkeiten im Defensivverbund. Die Verantwortlichen hoffen, dass sich der Neuzugang schnell integriert und seinen Teil dazu beitragen kann, die Mannschaft in der kommenden Saison weiter nach vorne zu bringen.