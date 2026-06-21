FC Springe verpflichtet zwei vielversprechende Talente Niemeier rückt auf, Geschle verstärkt die Defensive von FD · Heute, 14:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Der FC Springe treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter konsequent voran. Mit Torhüter Theo Niemeier und Abwehrspieler Jaden Geschle präsentierte der Bezirksligist zwei weitere Personalien, die sowohl für Kontinuität als auch für neue Qualität im Kader stehen.

Besonders bemerkenswert ist dabei die Entwicklung von Theo Niemeier. Der junge Schlussmann gilt offiziell als Neuzugang, ist jedoch seit Jahren Teil des Vereins und hat sich bereits in der vergangenen Saison nachhaltig empfohlen. Während er mit der U19 den Aufstieg in die Bezirksliga feierte, rückte er aufgrund von Verletzungen im Torwartteam der ersten Mannschaft frühzeitig in den Herrenbereich auf. Dort nutzte der Nachwuchskeeper seine Chance eindrucksvoll. In 20 Einsätzen sammelte Niemeier wertvolle Erfahrungen auf Bezirksebene und entwickelte sich zu einer verlässlichen Option zwischen den Pfosten. Mit seiner festen Integration in den Herrenkader setzt der FC Springe seinen eingeschlagenen Weg fort, talentierte Spieler aus dem eigenen Nachwuchs an die erste Mannschaft heranzuführen.

Neben dem Eigengewächs verstärken die Schwarz-Weißen ihre Defensive zudem mit externer Erfahrung. Vom Landesligisten BW Tündern wechselt der 20-jährige Jaden Geschle an den Deister. Trotz seines jungen Alters bringt der Defensivspieler bereits beachtliche Erfahrung mit: 36 Einsätze in der Landesliga stehen bislang in seiner Vita. Geschle durchlief mehrere leistungsstarke Nachwuchsstationen und machte früh den Schritt in den Herrenfußball. Seine Stärken liegen insbesondere im Zweikampfverhalten, der defensiven Stabilität und im geordneten Spielaufbau aus der letzten Reihe. Eigenschaften, die für den FC Springe von großer Bedeutung sein dürften.