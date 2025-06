FC Spraitbach geht mit 0:8 komplett unter - Wechsel an der Spitze

In einem umkämpften Duell sicherte sich der FC Durlangen in letzter Sekunde einen Zähler. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II hatte durch Pascal Weidl in der 37. Minute die Führung erzielt und das Geschehen lange im Griff. Doch in der 90.+3 Minute stocherte der eingewechselte Yannik Beigl den Ball zum späten Ausgleich über die Linie. Beide Teams bleiben im dicht gedrängten Mittelfeld der Tabelle.

Mit einem Doppelpack von Simon Michel sicherten sich die Sportfreunde Dorfmerkingen II einen verdienten Heimsieg. Michel traf zunächst in der 22. Minute zur Führung und legte in der 65. Minute den zweiten Treffer nach. Nattheim fand kaum Mittel gegen die kompakte Defensive der Hausherren. In der Nachspielzeit sah Maximilian Horsch die Gelb-Rote Karte (90.+4) – ein schwacher Schlusspunkt für die Gäste, die nun auf Rang 13 stehen.

Ein später Treffer entschied das Spitzenspiel zugunsten der SGM Tannhausen/Stödtlen. Florian Wille brachte die Hausherren in der 30. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Ismael Kone in der 70. Minute und der Gelb-Roten Karte gegen Flavio Herzberger (79.) geriet Neresheim in Unterzahl – und kassierte in der 90. Minute durch Nico Ilg den entscheidenden Gegentreffer. Damit bleibt der Kampf um Platz 1 bis zum letzten Spieltag offen.

Die Sportfreunde Lorch gingen durch Marius Schwarz bereits in der 16. Minute in Führung. Hüttlingen hatte in der Folge mehr Ballbesitz, ließ aber lange die nötige Durchschlagskraft vermissen. Erst in der Nachspielzeit gelang Luca Maile der verdiente Ausgleich zum 1:1 (90.+1). Beide Teams bleiben im unteren Tabellenbereich.

Der FV 08 Unterkochen bewies gegen den bereits abgestiegenen 1. FC Germania Bargau Effizienz und sicherte sich wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Jonas Ilg brachte die Gäste in der 38. Minute in Führung, Christian Essig erhöhte in der 60. Minute auf 0:2. Zwar verkürzte Benjamin Klement in der 70. Minute für Bargau, doch Janik Mittelbach stellte nur drei Minuten später (73.) den alten Abstand wieder her. Unterkochen festigt Platz vier.

Ein Klassenunterschied, wie er deutlicher kaum ausfallen konnte: Die SG Heldenfingen/Heuchlingen fegte den bereits feststehenden Absteiger FC Spraitbach mit 8:0 vom Platz. Bastian Pfeiffenberger eröffnete in der 33. Minute, Baris Acikgöz erhöhte per Strafstoß (36.) und Mathis Schmid traf kurz vor der Pause (45.+1). Nach dem Seitenwechsel folgten weitere Treffer durch Acikgöz (53., 90., 90.+1), Henry Preßmar (54.) und Marco Jeßberger (79.). Heldenfingen bleibt damit mit vier Punkten Rückstand in Lauerstellung.

Der TV Neuler setzte sich in einem umkämpften Spiel bei der DJK Schwabsberg-Buch spät durch. Tim Knauer traf bereits in der 12. Minute zur Führung, Sebastian Feifel glich in der 15. Minute aus. Es entwickelte sich eine intensive Partie mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Als sich alles auf ein Remis zubewegte, schlug Knauer in der 90.+5 Minute erneut zu und sicherte Neuler drei Punkte, die im Kampf um die Relegation von entscheidender Bedeutung sein könnten.

Der FV Sontheim/Brenz zeigte gegen den Tabellenletzten keine Schwäche und übernimmt mit einem überzeugenden 5:1-Auswärtssieg seine Tabellenführung. Matthias Schnürch brachte die Gäste in der 4. Minute in Front, Daniel Gentner erhöhte auf 0:2 (12.). Zwar verkürzte Michael Illenberger für Fleinheim (36.), doch nach der Pause sorgten Tobias Hörger (65.), erneut Gentner (66.) und Schnürch (73.) für klare Verhältnisse. Fleinheim bleibt mit nur einem Saisonsieg abgeschlagen Letzter.

