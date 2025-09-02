FC Speyer: Ein Aufsteiger, der für Spektakel sorgt

Speyer. Fünf Spiele, 16:11 Tore, neun Punkte: Der Landesliga-Aufsteiger FC Speyer 09 sorgt für Spektakel – vor allem dank der erfolgreichen Offensivabteilung. Schon in der vergangenen Saison gelangen dem FCS 134 Tore in der Bezirksliga Vorderpfalz, satte 60 Tore mehr als dem zweitplatzierten Mitaufsteiger ASV Fußgönheim gelangen. Woher rührt die enorme Offensivkraft der Domstädter?

Ist es die Spielausrichtung? Sind es die Spieler? „Es ist eine Kombination aus beidem“, verrät Trainer Jürgen Grimm. Die Antwort auf die Ausgangsfrage scheint untrennbar mit seiner Personalie verbunden. Der 59-Jährige war zu seiner aktiven Zeit ausgebildeter Stürmer, schoss zahlreiche Tore für den damaligen Oberligisten Südwest Ludwigshafen oder später für Phönix Schifferstadt, um nur zwei Stationen der langen Karriere zu nennen. Auch als Trainer war eine offensive Spielweise sein Credo, sei es bei den U19-Teams des SV Waldhof Mannheim und Astoria Walldorf oder aber als Teil des Bundesliga-Trainer-Gespanns der Frauenmannschaft der TSG Hoffenheim. Und natürlich bei Phönix, wo er alle Trainerstationen durchlief und auch Sportlicher Leiter war.

„Es liegt doch nahe, dass man auch als Trainer diesen Offensiv-Charakter weiterführt, den man als Spieler kennengelernt hat. Solange meine Mannschaft ein Tor mehr schießt als der Gegner, ist alles gut“, findet Grimm. Der gebürtige Mannheimer wollte seine Fußball-Karriere 2023 eigentlich beenden, da klopfte der FC Speyer an. Nach zehn Spieltagen in der Landesliga hatte die Mannschaft, die fortan von Grimm umgekrempelt wurde, nur einen Zähler auf dem Konto. Ein Himmelfahrtskommando. Grimm nahm es an, da er von Freunden wie dem Jugendkoordinator Marcus Helfenstein darum gebeten wurde.

Mit Grimm folgten 34 weitere Zähler. Trotzdem ging es nach einem 5:5 am letzten Spieltag gegen Mitabsteiger Fußgönheim runter in die Bezirksliga. Und dann gleich wieder hoch – mit Toren en masse. „Ich kann keinen Spieler herausheben, das Kollektiv ist entscheidend“, sagt Grimm, dessen Sohn Marco in der Aufstiegssaison 33 Buden schoss. Dass er mit Nico Schubert, Valentino Zuch und Daniel Kopf drei Ausnahmespieler im Kader hat, gibt er ebenfalls nur ungern zu. Immerhin sei es das Team im Gesamten, welches die Spiele entscheide. Was die Reservisten, die stets das Niveau halten könnten, miteinschließe.

Fünf Tore bei zwei Pleiten

Den ohnehin schon guten Kader weiter zu verstärken, ist inzwischen einfacher geworden. Grimm sagt: „Vor einem Jahr musste ich um Spieler betteln. Jetzt kommen die zu uns und fragen, ob wir sie brauchen können.“ Wie jüngst Albert Jungblut, der aus Dudenhofen kam und beim Sieg in Knittelsheim am vergangenen Wochenende das Siegtor schoss. Einen weiteren Sieg traut Grimm seiner Mannschaft auch am Sonntag im Derby gegen Mutterstadt zu. „Ich kenne deren Stärken und Schwächen, wie sie auch unsere. Die Taktik ist bei diesen Mentalitätsspielen nebensächlich. Es kommt dabei auf die Tagesform an.“

Und die war beim FCS - mit Ausnahme der Auftaktpartie gegen Schifferstadt (2:5) - immer gut, selbst bei der Niederlage in Pfeddersheim (3:4). „Es gibt Tage, da ist man nicht auf dem Platz. Das Spiel in Schifferstadt war so eins.“ Fünf der bislang elf Gegentreffer fing sich der FC damals ein. Ein Weckruf zur rechten Zeit, wie es scheint. Mittelfristig ist die Verbandsliga das Ziel, verrät Grimm. Für diese Runde klingt die Zielsetzung dagegen verdächtig bescheiden: „Wir wollen nicht absteigen.“