FC Sparta Bremerhaven verstärkt sich mit Torjäger Beritan Gökdogan

– Foto: FC Sparta Bremerhaven

Der FC Sparta Bremerhaven treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und hat mit Beritan Gökdogan den nächsten Neuzugang vorgestellt. Der Offensivspieler soll die Mannschaft künftig im Angriff verstärken und bringt nach Einschätzung des Vereins nicht nur sportliche Qualität, sondern auch die passende Einstellung mit.

Cheftrainer Yusuf Şahin zeigt sich erfreut über die Verpflichtung. Vor allem Gökdogans Ehrgeiz, sein Wille und seine Mentalität würden hervorragend zur Mannschaft und zur sportlichen Ausrichtung des Vereins passen.

Dass der Neuzugang auch vor dem Tor seine Stärken besitzt, hat er bereits in der Vergangenheit unter Beweis gestellt. In einer Bezirksliga-Saison gehörte Gökdogan mit rund 30 Treffern zu den drei erfolgreichsten Torschützen der Liga und machte damit nachhaltig auf sich aufmerksam.