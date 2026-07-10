FC Sparta Bremerhaven verstärkt sich mit Cengiz Aköz Der Landesligist kann einen Rückkehrer begrüßen. Nach einer Saison beim BSC Grünhöfe kehrt Cengiz Aköz zum FC Sparta Bremerhaven zurück und soll die Mannschaft in der kommenden Spielzeit verstärken. von smu · Heute, 16:48 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC Sparta Bremerhaven

Der FC Sparta Bremerhaven hat mit Cengiz Aköz einen alten Bekannten zurückgeholt. Der Offensivspieler kehrt nach seiner Station beim BSC Grünhöfe zum Landesligisten zurück und wird in der Saison 2026/27 erneut das Trikot der Spartaner tragen.

Aköz gehörte bereits vor zwei Jahren zum Kader des FC Sparta Bremerhaven. Nun folgt die Rückkehr zu seinem früheren Verein, bei dem die Verantwortlichen den Spieler nie aus den Augen verloren haben. „Wir haben Cengiz auch während seiner Zeit beim BSC Grünhöfe regelmäßig beobachtet und seine Entwicklung verfolgt. Er hat sich sportlich und persönlich weiterentwickelt. Umso mehr freut es uns, dass er nun wieder heimkehrt und unsere Mannschaft auf ihrem Weg verstärkt. Willkommen zurück, Cengiz!“, erklärt das Trainerteam.

Beim FC Sparta genießt Aköz zudem aufgrund seiner Identifikation mit dem Verein einen hohen Stellenwert. „Cengiz ist ein Spieler mit Charakter, Leidenschaft und absoluter Identifikation mit unserem Verein. Für uns war immer klar: Er ist und bleibt ein Teil der Sparta-Familie“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Mit der Rückkehr von Aköz erhält der FC Sparta Bremerhaven nicht nur eine weitere Option für die Offensive, sondern auch einen Spieler, der den Verein bereits kennt und sich schnell wieder in die Mannschaft integrieren dürfte.