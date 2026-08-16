FC Sparta Bremerhaven verpflichtet Anatolij Mironenko

– Foto: Timo Babic

Der FC Sparta Bremerhaven hat mit Anatolij Mironenko einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Mit seiner Vielseitigkeit und seiner Persönlichkeit bringe Mironenko genau jene Qualitäten mit, die der Mannschaft weiterhelfen sollen, teilte der Verein mit.

Besonders angetan von der Verpflichtung zeigt sich Cheftrainer Yusuf Sahin: „Anatolij ist vielseitig einsetzbar und wird unserer Mannschaft mit seinem Einsatz definitiv weiterhelfen. Sein Ehrgeiz, seine Persönlichkeit und seine natürliche Autorität passen hervorragend zu uns. Er ist ein intelligenter und robuster Spieler, der auf dem Platz Verantwortung übernimmt und vorangeht.“

Sahin kennt Mironenko eigenen Worten zufolge schon seit vielen Jahren und weiß genau um dessen Qualitäten. Umso mehr freue er sich, dass der Wechsel nun zustande gekommen sei und der richtige Zeitpunkt gefunden wurde, ihn in die Mannschaft aufzunehmen. Mit einem Augenzwinkern verspricht der Trainer: Mit Mironenko bekomme man „Genie und Wahnsinn in einer Person“.

Beim FC Sparta Bremerhaven freut man sich auf einen erfahrenen Spieler, der nicht nur sportlich, sondern auch als Persönlichkeit eine wichtige Rolle in der Mannschaft übernehmen soll.