FC Sparta Bremerhaven holt Özgün Celik zurück

Der FC Sparta Bremerhaven hat einen weiteren Rückkehrer für die kommende Saison präsentiert. Özgün Celik wechselt vom FC Cuxhaven zurück zu den Spartanern und trägt künftig wieder das schwarz-rot-weiße Trikot.
Celik spielte bereits in der Vergangenheit für den FC Sparta und kennt den Verein sowie das Umfeld. Zuletzt lief er für den FC Cuxhaven auf und feierte dort den Aufstieg. Nun folgt die Rückkehr zu seinem früheren Klub.
„Özgün hat in Cuxhaven eine starke Entwicklung genommen und sich den Aufstieg verdient. Umso schöner ist es für uns, dass er sich entschieden hat, wieder das Sparta-Trikot zu tragen“, erklärt das Trainerteam des FC Sparta.
Die Verantwortlichen versprechen sich vom Rückkehrer nicht nur sportliche Qualität. „Er kennt den Verein, bringt Qualität und Mentalität mit und wird unserer Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich guttun. Wir freuen uns sehr, ihn wieder in unseren Reihen zu haben“, heißt es weiter.
Mit Celik gewinnt der FC Sparta Bremerhaven einen Spieler zurück, der keine lange Eingewöhnungszeit benötigen dürfte. Nach seinem Aufstieg mit dem FC Cuxhaven soll er nun dabei helfen, die Entwicklung seines früheren Vereins weiter voranzutreiben.