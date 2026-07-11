FC Sparta Bremerhaven holt Özgün Celik zurück

– Foto: FC Sparta Bremerhaven

Der FC Sparta Bremerhaven hat einen weiteren Rückkehrer für die kommende Saison präsentiert. Özgün Celik wechselt vom FC Cuxhaven zurück zu den Spartanern und trägt künftig wieder das schwarz-rot-weiße Trikot.

Celik spielte bereits in der Vergangenheit für den FC Sparta und kennt den Verein sowie das Umfeld. Zuletzt lief er für den FC Cuxhaven auf und feierte dort den Aufstieg. Nun folgt die Rückkehr zu seinem früheren Klub.

„Özgün hat in Cuxhaven eine starke Entwicklung genommen und sich den Aufstieg verdient. Umso schöner ist es für uns, dass er sich entschieden hat, wieder das Sparta-Trikot zu tragen“, erklärt das Trainerteam des FC Sparta.