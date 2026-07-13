FC Sparta Bremerhaven holt Jan Karstens zurück

– Foto: FC Sparta Bremerhaven

Der FC Sparta Bremerhaven setzt bei seiner Kaderplanung für die kommende Saison auch auf Erfahrung. Mit Jan Karstens kehrt ein bekanntes Gesicht zum Landesligisten zurück. Der 33-Jährige trug bereits in der Vergangenheit das Sparta-Trikot und ist vor allem im Mittelfeld zu Hause.

Karstens blickt auf reichlich Erfahrung im regionalen Fußball zurück. In seiner Laufbahn absolvierte er mehr als 170 Spiele und erzielte dabei über 60 Tore. Mit seiner Ruhe am Ball, seiner Spielintelligenz und seiner Übersicht soll er nun insbesondere den jungen Spielern im Kader wichtige Impulse geben.

Das Trainerteam sieht in Karstens einen wichtigen Ansprechpartner auf und neben dem Platz. Der Rückkehrer kenne den Verein und wisse, wofür Sparta stehe. Besonders seine Übersicht und seine Führungsqualitäten sollen der Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen.

Mit der Rückkehr des erfahrenen Mittelfeldspielers ergänzt der FC Sparta seinen Kader um einen Spieler, der den Verein bereits bestens kennt. Karstens soll Verantwortung übernehmen und die Entwicklung der jungen Mannschaft aktiv begleiten.