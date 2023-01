FC Solothurn: hinten top, vorne flop Frauen NLB - Rückblick Herbstrunde

Harziges Halbjahr für den FC Solothurn: Der Schwung aus dem Übertritt vom SC Derendingen zum FC Solothurn ist verraucht. Der neue Trainer Julien Olivier Ceccon konnte seine Ideen mit den vielen neuen jungen Spielerinnen noch nicht auf den Rasen bringen. Mit nur fünf Toren in 10 Spielen hat die Offensive keinen Schwung erhalten.

Wer wird vermisst?

Sina Siepe hat den Sprung in die WSL geschafft. Sie kommt beim FC Aarau bereits auf neun Einsätze. Auch Rita Do Sul Almeida wechselte in die WSL zu Aarau. Auch sie scheint eine Liga höher Fuss fassen zu können.

Saijai Jitlamai, die beim FC Zürich ausgebildet worden ist, ging mit Trainer Bachmann mit nach Luzern, allerdings mit mässigem Erfolg. Bisher kam sie nur in der U19 zum Einsatz.

Julia Imoberdorf – über Jahre eine Teamstütze – kommt nur auf einen Einsatz im Herbst 22.

Trainer Urs Bachmann war das Gesicht jener Tage, als der Verein, damals noch als FC Derendingen, an der NLA schnupperte. Nach ein paar Jahren im Herrenfussball wurde Bachmann zurückgerufen, um das strauchelnde Derendingen wieder auf die Spur zu bringen. Im Sommer kam der Ruf aus Luzern und damit der Wechsel.

Die junge Leana Claude spielte die Halbserie wieder bei den Juniorinnen des BSC Young Boys.

Wer performt?

Ketzerische Frage, bei einem Team, das nur fünf Tore erzielt hat. Tamara Biedermann hat sich im Tor etabliert. Zum ersten Mal ist sie die Nummer 1 und hat nur gegen den FC Zürich U21 und im Cup gegen den FC Luzern mehr als zwei Mal hinter sich greifen müssen. Topskorerin ist Larissa Cremona mit zwei Toren.