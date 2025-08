FC SF Schwaig hofft auf nächste „Schlacht“ – Erster Bayernliga-Heimsieg wird angepeilt

Zum nächsten fußballerischen Kracher empfängt der FC SF Schwaig am heutigen Freitagabend den TSV Nördlingen. Spielbeginn ist in der NGL-Arena um 19.30 Uhr.

In der NGL-Arena trafen die Sportfreunde Schwaig auf den TSV Nördlingen. Das Spiel war hart umkämpft, doch kein Team konnte den Ball im Netz unterbringen. Trotz einiger guter Torchancen auf beiden Seiten blieb es am Ende torlos. Die Abwehrreihen standen stabil, und der Schiedsrichter hatte wenig Grund für Verwarnungen. Ein spannendes, aber torloses Duell!

Diese Bayernliga-Saison hat ja mit dem Spektakel und der 4:5-Niederlage gegen Landsberg und dem souveränen 2:0-Sieg in Hauzenberg schon alle Facetten gezeigt. „Tempo, Athletik, Disziplin – wenn wir alles zu 100 Prozent auf den Platz bringen, kann es wieder eine Schlacht werden, und das im fußballerisch positiven Sinn“, ist Trainer Wiggerl Donbeck überzeugt. Er hat zwar Nördlingen nicht selbst beobachten können, aber dafür gibt es auch Internet und Trainerkollegen.

Dieser Traditionsclub, der die Jahreszahl 1861 im Vereinsnamen trägt, gehört seit Jahrzehnten den gehobenen Amateurligen an. Nach dem prompten Wiederaufstieg 2022 als Südwest-Landesligameister geht man in die vierte Bayernliga-Saison. Ein 3:3 zum Auftakt in Heimstetten und ein 1:1 gegen Liga-Rückkehrer Gundelfingen sind die bisherigen Ergebnisse.