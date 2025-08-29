FC SF Schwaig drängt beim FC Gundelfingen auf nächsten Sieg: „Müssen endlich Torchancen nutzen“

Drei Tage nach dem 1:1 im Duell in Geretsried geht es für den FC Schwaig zum nächsten Aufsteiger-Duell. Der FC Gundelfingen ist am Freitagabend Gastgeber für die Sportfreunde.

Spielbeginn im Schwabenstadion ist um 18 Uhr. Man hört aus dem Sportlichen Leiter Stefan Kerle schon Stolz heraus, wenn er von „unserem schönen Stadion“ spricht. 8000 Zuschauer gehen rein – etwa genauso viele Einwohner hat die an der Donau gelegene Stadt im Landkreis Dillingen. Gehobenen Amateurfußball in Landes- und Bayernliga gibt es in diesem Stadion seit Jahrzehnten. Vergangene Saison gelang der prompte und souveräne Wiederaufstieg, nachdem der FC nach drei Bayernliga-Spielzeiten abgestiegen war.

„Unser Trainerteam hat Schwaig schon ein-, zweimal beobachtet“, bestätigt Kerle. „Wir erwarten ein sehr schwieriges, ausgeglichenes Spiel und haben schon gegen Geretsried erfahren müssen, wie stark die Aufsteiger aus der Südost-Landesliga sind“, erzählt der FCG-Sportchef. Das 1:2 gegen Geretsried ist die bisher einzige Gundelfinger Heimniederlage. Mit 2:1 in Heimstetten und 1:0 in Kottern gelangen dafür zuletzt zwei Auswärtssiege. Im Allgäu wurden zwei Elfmeter verballert, ehe der dritte kurz vor Schluss der Siegtreffer wurde. Über dieses Fehlschuss-Festival musste sogar der FCG-Sportchef lachen.

„Wir haben dies hoffentlich hinter uns“, meint dazu Schwaigs Sportchef Wolfgang Lang, wenn er an die vergangene Saison mit zahlreichen verschossenen Elfern denkt, „aber dafür müssen wir endlich unsere Torchancen aus dem Spiel heraus nutzen“. In die gleiche Kerbe schlägt auch Trainer Christian „Wiggerl“ Donbeck: „Da haben wir zuletzt so manchen Punkt liegen lassen.“

Donbeck und sein Kollege Walter Werner haben sich den heutigen Gegner in Heimstetten angeschaut. Donbeck: „Leichte Gegner gibt es in der Liga sowieso nicht, aber Gundelfingen wird eine ganz heiße Kiste. Die spielen ein extremes Pressing und setzen voll auf Angriffsfußball.“

Fabio Groß wird lange ausfallen

Auf Fabio Groß, dem noch eine Schulter-OP bevorsteht, wird er lange verzichten müssen. „Er fehlt uns schon sehr“, bestätigt Donbeck, „aber ansonsten können wir nicht klagen“.

Tim Scheels wird nach seinem starken Blitzcomeback von Geretsried womöglich aus beruflichen Gründen nicht dabei sein. Was Donbeck auch wichtig ist: „Nach den Englischen Wochen müssen wir schauen, dass wir immer wieder frische Leute reinbringen“.⇥Tipp: 2:1 für Schwaig