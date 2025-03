FC Seefeld: Robert Hüsser bleibt für ein weiteres Jahr Trainer

Der Vertrag von Robert Hüsser, der zum Saisonende auslaufen sollte, wurde um ein Jahr verlängert. Der FC Seefeld schätzt sich glücklich, auch die kommende Saison 2025/26 gemeinsam mit Hüsser anzugehen.

"Robert hat ausgezeichnete Arbeit mit der Mannschaft geleistet", so Hesam Mirzai, Leiter der Sportkommission des FC Seefeld. "Er hat unser Ziel, junge Talente aus der eigenen Juniorenabteilung in die erste Mannschaft zu integrieren, hervorragend umgesetzt und zudem das Team in verschiedenen Bereichen erfolgreich weiterentwickelt."