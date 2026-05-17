FC Seefeld meldet sich mit starkem Auftritt zurück

– Foto: regional - fussball.ch

Nach der deutlichen Niederlage gegen Gossau zeigte der FC Seefeld beim FC Linth 04 eine eindrückliche Reaktion und gewann verdient mit 4:0. Die Zürcher traten von Beginn weg dominant auf, liefen den Gegner früh an und setzten das Heimteam mit intensivem Pressing unter Druck.

Die Gäste aus der Stadt Zürich rissen das Spiel von Beginn weg an sich und gingen bereits in der in 9. Minute in Führung. Nach dem Boberg an der Strafraumgrenze zu Boden ging, reklamierten die Seefelder Freistoss, der Schiedsrichter liess weiterspielen, Iwan Seglias war hellwach, übernahm den Ball im Strafraum und schoss ihn unhaltbar in die rechte hohe Ecke zur 1:0 Führung.

In der Folge verzeichnete Seefeld ein klares Chancenplus. Seglias, Valentin Leu und Boberg vergaben weitere gute Möglichkeiten. Es dauerte bis zur 20. Minute bis auch der FC Linth 04 mittels Standard zu einer ersten Halbchance kam. Dank den weiten Diagonalbällen von Captain Nicolas Herter auf Leu oder Fleischer kamen die Gäste immer wieder gefährlich vor den gegnerischen Strafraum ohne allerdings die Führung ausbauen zu können. Kurz vor der Pause legte sich Trainer Heris Stefanachi noch mit den Schiedsrichtern an und wurde mit gelb/rot in die Kabine geschickt.

Nach der Pause drückte Linth vehement auf den Ausgleich, doch Seefeld blieb mit Gegenstössen stets gefährlich. Marius Blatter und Xeno Fresneda hielten das Mittelfeld zusammen und die starke Gästeabwehr liess kaum einen Ball auf das Tor des jungen Max Meier zu. Das Spiel ging auf und ab mit einem klaren Chancenplus der Riesbächler.