FC Seefeld II verzichtet – FC Srbija rückt in die 2. Liga nach

Mitte Juni feierten die Seefelder den Gruppensieg nach dem Erfolg über Witikon. – Foto: Domino Böhler

Der sportliche Aufstieg ist perfekt – doch der FC Seefeld II nimmt ihn nicht wahr. Die Stadtzürcher verzichten freiwillig auf die 2. Liga. Profiteur ist der FC Srbija, der als Zweiter nachrückt.

Mitte Juni hatten die Spieler des FC Seefeld II nach dem Drittliga-Derby gegen Witikon noch den Gruppensieg gefeiert. Der Aufstieg schien gesichert. Nun folgt die Kehrtwende: Wie der Verein nach Rücksprache mit dem Fussballverband der Region Zürich mitteilt, bleibt die zweite Mannschaft in der 3. Liga.

Präsident Marc Caprez sagt: «Der sportliche Erfolg freut uns ausserordentlich und ist ein Verdienst der Mannschaft und des Trainerteams. Gleichzeitig treffen wir Entscheide, die langfristig zu unserem Verein passen. Der FC Seefeld steht für nachhaltige Nachwuchsförderung, Quartierverbundenheit und Kontinuität.»

Der Entscheid entspricht laut Klubangaben dem eigenen Leitbild. Der FC Seefeld versteht sich als breit verankerter Quartierverein und Ausbildungsclub. Für eine konkurrenzfähige Saison in der 2. Liga wären externe Verstärkungen nötig gewesen – ein Weg, den der Vorstand nicht einschlagen will.

Srbija profitiert

Vom Verzicht profitieren die zweitplatzierten Zürcher des FC Srbija. Das Team von Trainer Bojan Stojkovic hatte die Saison mit 40 Punkten und fünf Zählern Rückstand abgeschlossen, darf nun aber dennoch aufsteigen. Auf den sozialen Medien wurde der Entscheid bereits gefeiert.

Der Bericht des FC Srbija

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Der Verein spielte zuletzt in der Saison 2018/2019 in der 2. Liga, musste damals aber als Tabellenletzter der Gruppe 1 den Gang zurück in die 3. Liga antreten. Hinterher stürzte der auf dem Juchhof spielende FC Srbija zwischenzeitlich sogar in die 4. Liga ab.

In der kommenden Spielzeit dürfte Srbija nun zusammen mit Blue Stars und dem SC Siebnen in die Gruppe 1 eingeteilt werden.

Rückzug mit Folgen

Der freiwillige Rückzug erinnert an eine ähnliche Konstellation vor zwei Jahren. Damals zog Seefeld III sein Team trotz Platz 9 in der Gruppe 6 aus der 3. Liga zurück und löste eine Kettenreaktion aus.

Der FC Hinwil blieb dadurch trotz sportlichem Abstieg in der Liga, während der Verband zunächst G.S.I. Rümlang einen Platz zusprach. Nach Intervention der Rekurskommission und wegen Fehlern in der Anwendung der Modalitäten wurde die Relegation der Oberländer ausgesetzt.

In der Folge wurde die Meisterschaft in der Gruppe 6 der Saison 2024/2025 ausnahmsweise mit 13 Teams bestritten. Am Ende stiegen drei statt zwei Mannschaften ab: Meilen, Fehraltorf und Egg.

Dritter einschneidender Entscheid

Streng genommen reiht sich der aktuelle Entscheid in eine Serie ein. 2017 stieg der FC Seefeld aus der 1. Liga ab und entschied sich im Zuge einer Neuorientierung, künftig in der 2. Liga anzutreten. Die Amateurliga entsprach diesem Antrag – obwohl der Leiter der Wettspielkommission den Entscheid damals selbst als Präzedenzfall bezeichnete.

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