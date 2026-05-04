FC Seefeld hält mit 7. Sieg in Folge den Druck auf den FC Weesen hoch

Überlegen: Seefeld bezwingt Rorschach-Goldach klar mit 3:0. – Foto: Gent Mersinaj

Der FC Seefeld ist ausgezeichnet in die Rückrunde der Interregio-Gruppe 5 gestartet. Mit dem 3:0-Erfolg gegen den FC Rorschach feiert der Zürcher Stadtverein den siebten Sieg in Serie und bestätigt damit einen perfekten Rückrundenauftakt. Das Team verteidigt Rang zwei und bleibt dem Tabellenführer FC Weesen dicht auf den Fersen.

Bemerkenswert ist dieser Erfolg auch aufgrund der personellen Situation: Mit dem jungen Eigengewächs Lukas Fleischer, Mittelfeld-Routinier Nicolas Herter und Torhüter Mischa Stähelin fehlten gleich drei gewichtige Stützen. Stähelin wurde durch den erst 15-jährigen C-Junior Max Meier ersetzt, der in seinem dritten Einsatz in der 2. Liga interregional gleich seinen ersten Shutout feiern konnte.

Trotz dieser Ausfälle trat Seefeld von Beginn an dominant auf und zeigte die gewohnte Spielanlage: viel Ballbesitz, schnelles Spiel in die Tiefe und konsequentes Gegenpressing. Zu den Aktivposten gehörten die beiden Seefeld-Urgesteine Valentin Leu und Marc Fischer, der auch das wichtige 2:0 erzielte. Im Mittelfeld zog Marius Blatter geschickt die Fäden.