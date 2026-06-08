FC Seefeld bleibt im Aufstiegsrennen

Seefeld setzt sich auf der Lengg gegen Uzwil mit 2:0 durch und darf weiter vom Aufstieg träumen. – Foto: Shot by Shen

Der FC Seefeld hat seine Pflichtaufgabe erfüllt. Die Riesbächler setzten sich auf der Lengg gegen den FC Uzwil verdient mit 2:0 durch und bleiben damit im Rennen um den Aufstieg. Die unbezahlten Amateure des Stadtzürcher Quartiervereins zeigten gegen die Gäste aus der Ostschweiz eine reife und abgeklärte Leistung und liessen über weite Strecken keinen Zweifel daran, wer die drei Punkte mehr wollte.

Nach einer ruhigen Anfangsphase setzte Xeno Fresneda bereits in der 7. Minute das erste Ausrufezeichen. Aus dem gegnerischen Strafraum wurde der Ball auf ihn zurückgelegt und Fresneda fasste sich aus rund 20 Metern ein Herz und versenkte den Ball mit einem präzisen Flachschuss in der unteren linken Ecke zum 1:0.

Die Ausgangslage vor der Partie war klar: Zwei Runden vor Schluss lag Seefeld nur einen Punkt hinter Leader Gossau. Ein Ausrutscher hätte die Aufstiegsträume der Riesbächler wohl endgültig beendet. Entsprechend konzentriert gingen die Gastgeber die Aufgabe an.

Die Seefelder blieben dran und überzeugten durch konsequentes Pressing, starke Zweikampfführung und eine hervorragend organisierte Defensive. Besonders Marius Blatter gewann im Mittelfeld zahlreiche wichtige Duelle, während Lukas Fleischer auf der rechten Seite unermüdlich für Gefahr sorgte. Immer wieder brachte der junge Aussenbahnspieler scharfe Flanken in den Strafraum.

In der 19. Minute fiel folgerichtig das 2:0. Ausgangspunkt war erneut ein gewonnener Zweikampf von Blatter. Über Lukas Fleischer und Ivan Seglias gelangte der Ball zu Valentin Leu, dessen Abschluss zum Einwurf geblockt werden konnte. Leu überlistete mit seinem Einwurf an die Grundlinie die Uzwiler Hintermannschaft, Marc Fischer behielt die Übersicht und legte für Liam Bachmann auf, der souverän vollendete.

In der Folge kontrollierte Seefeld das Geschehen weitgehend. Uzwil kam zwar vereinzelt in die Nähe des Strafraums, wirkte aber nie wie eine Mannschaft, die mit aller Macht den Anschlusstreffer erzwingen wollte. Kurz vor der Pause verpasste Marc Fischer nach schöner Vorarbeit von Giona Kerler und Lukas Fleischer das mögliche 3:0 nur knapp.

Die zweite Halbzeit bot den Zuschauern deutlich weniger Unterhaltung. Seefeld hatte die Partie jederzeit im Griff, während den Gästen die Mittel fehlten, um die kompakte Defensive ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Die beste Möglichkeit der Schlussphase vergab Marius Blatter nach einem herrlichen Zuspiel von Lukas Fleischer, als er am starken Uzwiler Torhüter scheiterte.

In den letzten Minuten durfte sich auch Max Meier noch auszeichnen. Erst parierte er reflexstark einen flachen Abschluss auf der Linie und nur Minuten später lenkte er einen scharf getretenen Abschluss mit einer starken Parade über die Latte. So blieb die Null bis zum Schluss bestehen.

Da auch der FC Gossau seine Pflichtaufgabe auswärts gegen Linth souverän erfüllte, haben es die Stadtzürcher nicht mehr in den eigenen Füssen, sondern sind auf Schützenhilfe des FC Weesen angewiesen, der in der letzten Runde auswärts gegen den FC Gossau antritt.

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