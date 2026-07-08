FC Schwülper stellt vier Neuzugänge vor

– Foto: André Nückel

Der FC Schwülper hat die ersten personellen Veränderungen für die kommende Saison offiziell gemacht. Mit Michele Fassa, Erik Horschig, Marc Scholz und Leon Kaiser stoßen vier Spieler zum Bezirksligisten, die dem Kader auf unterschiedlichen Positionen zusätzliche Optionen geben sollen.

Für die Offensive verpflichtet der FC Schwülper Michele Fassa. Der 30-Jährige kommt vom SV Lengede und bringt Erfahrung sowie Flexibilität im Angriffsspiel mit. Fassa ist sowohl im Sturmzentrum als auch auf beiden Außenbahnen einsetzbar und soll dem Offensivspiel des Bezirksligisten weitere Durchschlagskraft verleihen.

Auch Erik Horschig wechselt nach Schwülper. Der Neuzugang kommt vom TSV Germania Lamme und zeichnet sich vor allem durch seine Vielseitigkeit aus. Horschig kann als Außenverteidiger, auf dem Flügel sowie im zentralen Mittelfeld auf der Sechs oder Acht eingesetzt werden. Damit gewinnt der FC Schwülper einen Spieler, der dem Trainerteam mehrere taktische Möglichkeiten eröffnet.

Mit Marc Scholz kehrt zudem ein Spieler mit Bezug zum Verein zurück. Der 32-Jährige kommt von der SG Waggum/Bienrode und soll vor allem im defensiven Mittelfeld für Übersicht, Ruhe und Einsatz sorgen. Bereits in der Jugend spielte Scholz für die damalige Jugendspielgemeinschaft JSG Okertal, nun läuft er erstmals für die erste Herrenmannschaft des FC Schwülper auf.

Die Defensive verstärkt Leon Kaiser. Der 24-Jährige wechselt vom SV Meinersen-Ahnsen-Päse zum FC Schwülper und kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden. Damit erhöht der Bezirksligist auch in der Abwehr seine personelle Flexibilität.