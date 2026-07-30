FC Schwülper baut Kader weiter aus: Vier weitere Neuzugänge

– Foto: André Nückel

Der FC Schwülper treibt seine Personalplanungen weiter voran und hat die Neuzugänge fünf bis acht präsentiert. Mit einem erfahrenen Angreifer sowie drei entwicklungsfähigen Spielern für das Mittelfeld und die linke Seite setzt der Bezirksligist auf eine Mischung aus Qualität und Perspektive.

Vom TSV Eintracht Edemissen wechselt der 20-jährige Luis Meisel nach Schwülper. Der zentrale Mittelfeldspieler soll beim FCS den nächsten Entwicklungsschritt gehen und die Optionen im Zentrum erweitern.

Für zusätzliche Durchschlagskraft im Angriff sorgt Jan Wichmann. Der 28-jährige Stürmer kommt vom TSV Germania Lamme und bringt neben seiner Erfahrung auch Abschlussstärke mit. Der FC Schwülper setzt darauf, dass Wichmann der Offensive in der kommenden Spielzeit wichtige Impulse verleihen wird.

Mit Nils Spitzer rückt zudem ein Eigengewächs in den Kader der ersten Mannschaft auf. Der 23-Jährige empfahl sich mit starken Leistungen in der zweiten Mannschaft für den Sprung nach oben und soll künftig vor allem auf der linken Seite eine Alternative darstellen.

Komplettiert wird das Quartett durch Fabian Issleb. Der 19-Jährige wechselt von RW Volkmarode nach Schwülper und verstärkt ebenfalls das zentrale Mittelfeld. Der Verein sieht in ihm einen entwicklungsfähigen Spieler mit Perspektive für die Zukunft.

Zum Instagram des FC Schwülper: https://www.instagram.com/fcschwuelper/