– Foto: Franziska Lindhorst

FC Schwedt stürmt zum Sieg – Preussen Eberswalde geht leer aus

Landesliga Nord: Die Übersicht über die Partien des 7. Spieltags

Der 7. Spieltag der Landesliga Nord begann heute mit einem eindrucksvollen Auftritt des FC Schwedt 02. Vor heimischem Publikum siegte die Mannschaft mit 4:2 gegen den FV Preussen Eberswalde und bleibt damit ungeschlagen in dieser Saison.

---

Heute, 19:30 Uhr
FC Schwedt 02
FC Schwedt 02FC Schwedt
FV Preussen Eberswalde
FV Preussen EberswaldeEberswalde
4
2
Abpfiff

Der FC Schwedt 02 legte los wie die Feuerwehr. Bereits in der 4. Minute traf Ahmad Kamel Mardnli zur frühen Führung. Nur 21 Minuten später erhöhte Adrian Skorb in der 25. Minute auf 2:0. Die Gastgeber spielten weiter mutig nach vorn und bauten den Vorsprung kurz vor der Pause aus: In der 39. Minute traf Szymon Wierzchowski zum 3:0, ehe derselbe Spieler in der 44. Minute sogar das 4:0 erzielte. Eberswalde zeigte nach dem Seitenwechsel Moral und kam besser ins Spiel. Abdul Karim Alisaleha verkürzte in der 60. Minute auf 1:4, und Rodrigo De Jesus Mendes stellte in der 68. Minute mit dem zweiten Gästetor den Endstand her. Trotz der Aufholbemühungen blieb der Schwedter Erfolg ungefährdet.

---

Morgen, 14:00 Uhr
FC 98 Hennigsdorf
FC 98 HennigsdorfHennigsdorf
SG Bornim
SG BornimSG Bornim
14:00

Für den FC 98 Hennigsdorf war das 1:1 gegen Viktoria Potsdam ein kleiner Achtungserfolg. Marc Brosius brachte sein Team in Führung, ehe Tom Nattermann für den Spitzenreiter ausglich. Nun soll gegen die SG Bornim der zweite Saisonsieg gelingen. Die Gäste holten beim 2:2 gegen Zehdenick ihren ersten Punkt der Saison – Fabian Lenz traf früh, Max Schmidt glich in der Nachspielzeit aus. Bornim schöpft daraus neue Hoffnung und wird mit breiter Brust anreisen. Für Hennigsdorf geht es darum, die Leistung aus dem Viktoria-Spiel zu bestätigen und endlich wieder dreifach zu punkten.

---

Morgen, 15:00 Uhr
SG Einheit Zepernick 1925
SG Einheit Zepernick 1925SG Zepernick
SV Eintracht Alt Ruppin
SV Eintracht Alt RuppinSV Alt Rupp.
15:00live

Die SG Einheit Zepernick musste beim 2:2 in Schwedt erstmals Punkte abgeben, blieb aber ungeschlagen. Tom Bittner war mit zwei Treffern der überragende Mann. Nun kommt der SV Eintracht Alt Ruppin, der in Neustadt mit 1:3 verlor – Patrick Mann sorgte dort für den Ehrentreffer. Zepernick will vor heimischem Publikum zurück in die Erfolgsspur finden und mit einem Sieg vorne dran bleiben. Alt Ruppin hingegen braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht den Anschluss an das Mittelfeld zu verlieren.

---

Morgen, 15:00 Uhr
SV Viktoria Potsdam
SV Viktoria PotsdamSV Viktoria
Schönower SV 1928
Schönower SV 1928Schönower SV
15:00

Das Topspiel steigt in Potsdam. Der SV Viktoria will nach dem 1:1 in Hennigsdorf wieder ein Ausrufezeichen setzen. Tom Nattermann erzielte dort den Ausgleich, seine Offensivpower ist weiterhin das Prunkstück der Potsdamer. Gegner Schönow spielte zuletzt 2:2 in Eberswalde – Manuel Thieme und Bartosz Barandowski trafen, Felix Seidel wurde kurz vor Schluss mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Schönow steht stabil in der Spitzengruppe und will beim Tabellenführer bestehen. Viktoria wird alles daransetzen, die eigene Heimstärke erneut zu unterstreichen.

---

Morgen, 15:00 Uhr
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03FC Concordia
SV 1920 Zehdenick
SV 1920 ZehdenickZehdenick
15:00

Beim FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf hofft man auf den zweiten Saisonsieg. Gegner SV 1920 Zehdenick reist nach dem 2:2 in Bornim mit gemischten Gefühlen an. Marcin Krystek traf dort doppelt, doch am Ende reichte es nicht zum ersten Dreier. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Tabellenkeller. Concordia muss vor allem offensiv mehr Durchschlagskraft entwickeln, während Zehdenick seine defensive Stabilität verbessern will, um die Serie ohne Sieg endlich zu beenden.

---

Morgen, 15:00 Uhr
SV Falkensee-Finkenkrug
SV Falkensee-FinkenkrugSV Falkensee
Angermünder FC
Angermünder FCAngermünde
15:00

Der SV Falkensee-Finkenkrug empfängt den Aufsteiger Angermünder FC als klarer Favorit. Die Hausherren gewannen zuletzt in Babelsberg mit 1:0, Justus Napieralla erzielte das entscheidende Tor. Falkensee ist konstant und hat sich in der Spitzengruppe etabliert. Anders sieht es bei Angermünde aus: Beim 1:4 in Bernau gab es nicht nur eine deutliche Niederlage, sondern auch zwei Platzverweise. Karim Ahmad und Manuel-Pascal Behm sahen Rot, Leo Kraul erzielte den Ehrentreffer. Angermünde muss in Falkensee mit einer kompakten Defensive bestehen, um nicht erneut unter Druck zu geraten.

---

Morgen, 15:00 Uhr
Fortuna Babelsberg
Fortuna BabelsbergFortuna Babg
SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
SV Schwarz-Rot Neustadt/DosseNeustadt
15:00

Fortuna Babelsberg will nach dem knappen 0:1 gegen Falkensee endlich wieder punkten. Doch mit Schwarz-Rot Neustadt kommt ein Gegner mit viel Selbstvertrauen. Neustadt gewann zuletzt 3:1 gegen Alt Ruppin und überzeugte dabei vor allem offensiv. Tarik Wenzel, Lukas Japs und Basel Hawa trugen sich in die Torschützenliste ein. Babelsberg kämpfte zuletzt tapfer, blieb aber offensiv harmlos. Die Fortuna steht unter Zugzwang, um nicht noch tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen, während Neustadt mit einem Sieg den Sprung ins gesicherte Mittelfeld schaffen kann.

---

Morgen, 15:00 Uhr
BSC Fortuna Glienicke
BSC Fortuna GlienickeBSC Glien.
FSV Bernau
FSV BernauFSV Bernau
15:00

Schlusslicht BSC Fortuna Glienicke trifft auf den formstarken FSV Bernau. Glienicke wartet weiterhin auf den ersten Sieg der Saison, während Bernau mit dem 4:1 gegen Angermünde seine Ambitionen untermauerte. Mattis Raschke, Kevin Stephan, Tassilo Mahnke und Dennis Ulbrich erzielten die Treffer. Bernau zeigte dabei vor allem nach den beiden Platzverweisen gegen Angermünde seine Kaltschnäuzigkeit. Für Glienicke ist es die nächste Chance, endlich ein Erfolgserlebnis zu feiern, doch die Gäste reisen als klarer Favorit an.

