FC Schwedt 02: "Wir müssen auf jeden Fall in den Derbys mehr punkten"

– Foto: Timo Babic/Verein

Die beiden Trainer Tomasz Lapinski und Phillip Rieck ordnen im FuPa-Teamcheck die Hinrunde des FC Schwedt 02 ein. Ein nahezu perfekter Saisonstart, ein spürbarer Bruch nach dem ersten Derby und klare Lehren für die Rückrunde prägen die Analyse des aktuellen Tabellen­sechsten der Landesliga Nord.

Überragender Start mit späterem Knacks Der FC Schwedt 02 erwischte einen Start, der die Erwartungen früh nach oben schraubte. „Wir sind super in die Saison gestartet, haben fast die komplette Punktausbeute erarbeitet bis zum ersten Derby“, beschreibt das Trainerteam die Anfangsphase. Anscjließend allerdings veränderte sich der Verlauf spürbar. „Danach war so ein kleiner Knacks bei uns drin, wir haben nur noch wenige Punkte geholt“, was sich unmittelbar auf die Tabelle auswirkte. Die Einschätzung fällt deshalb kritisch aus: „Leider zum Ende hin der Hälfte nicht zufriedenstellend der Tabellenplatz.“

Reife Auftritte gegen starke Gegner

Trotz der Delle sieht das Trainerduo zahlreiche Belege für die Qualität der Mannschaft. „Wir glauben, wir haben gezeigt, dass wir gegen spielstarke Gegner gut mitgehalten haben.“ Besonders die Spiele „gegen Zepernick und auch gegen Potsdam“ werden hervorgehoben. In beiden Partien habe man „ganz gut ausgesehen“, gegen Zepernick sogar „einen Punkt erkämpft“. Diese Auftritte gelten intern als wichtige Referenz für das Leistungsvermögen.

Offensive als verlässlicher Faktor

Ein klarer Pluspunkt der Hinrunde war die Arbeit nach vorne. „Wir haben schon ein ganz gutes Niveau im Team und auf unsere Offensive war in der Hinrunde immer Verlass.“ Der FC Schwedt 02 erzielte viele Tore und konnte sich in nahezu jedem Spiel Chancen erarbeiten. Diese offensive Konstanz bildet eine wichtige Grundlage für die Zielsetzung der Rückrunde.

Defensive Entwicklung im Vergleich zu den Vorjahren

Auch defensiv sieht das Trainerteam Fortschritte. „Auch defensiv sind wir stabiler geworden im Gegensatz zu den letzten zwei Jahren.“ Zwar blieb die Mannschaft nicht fehlerfrei, doch insgesamt habe sich das Zusammenspiel verbessert und mehr Sicherheit entwickelt.

Konsequenzen aus der Hinrunde

Aus den bisherigen Ergebnissen ziehen Lapinski und Rieck klare Schlüsse. „Wir müssen auf jeden Fall in den Derbys mehr punkten.“ Zudem sei es notwendig, „auch gegen Mannschaften, die im unteren Drittel stehen, mehr zu holen“. Gerade dort habe man in der Hinrunde zu viele Punkte liegen gelassen.

Mannschaftsgefüge als entscheidender Faktor

Trotz aller sportlichen Schwankungen betont das Trainerteam die innere Stabilität. „Wir haben eine super Mannschaft, die Stimmung ist gut bei uns.“ Genau dieser Faktor sei „das wichtigste, um die zweite Saisonhälfte positiv zu bestreiten“ und die gesteckten Ziele anzugehen.

Start der Rückrundenvorbereitung

Die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte begann frühzeitig. „Unsere Vorbereitung startete am 19.1.“ Seitdem arbeitet das Team gezielt an den Grundlagen für die Rückrunde.

Geplante Testspiele im Überblick

In der Wintervorbereitung sind drei Testspiele vorgesehen. Am 31.1. gegen den 1. FC Neubrandenburg, am 6.2. gegen die SpG Lunow/Oderberg sowie am 14.2. gegen den Greifswalder FC II. Diese Partien sollen helfen, Rhythmus und Stabilität für den Ligastart zu finden.

Trainingsinhalte mit klarem Fokus

Inhaltlich liegt der Schwerpunkt zunächst auf der Physis. „Auf jeden Fall am Anfang jetzt ein bisschen Kraft und Ausdauer.“ Wenn es die Bedingungen zulassen, folgt der nächste Schritt: „Sobald das Training auf dem Platz wieder möglich ist, geht es in taktisches Training, um Abläufe und Laufwege noch besser zu verinnerlichen.“

Keine Veränderungen im Kader

Personell bleibt der FC Schwedt 02 zur Winterpause konstant. „Es gibt keine Abgänge und auch keine Neuzugänge.“ Das Trainerteam setzt bewusst auf den bestehenden Kader.

Ambitionierte, aber klare Zielsetzung

Für die Rückrunde formuliert das Trainerduo klare Ansprüche. „Auf jeden Fall beide Derbys positiv zu bestreiten“ steht ebenso im Fokus wie der Blick auf die Tabelle. Ziel ist es, „noch in der Tabelle zu steigen, sodass wir am Ende der Saison unter den Top 5 der Liga stehen“.

Ausgangslage vor der Rückrunde

Der FC Schwedt 02 überwintert nach 14 Spielen mit 21 Punkten auf Rang sechs der Landesliga Nord. Die Tabelle ist eng gestaffelt, die Konkurrenz dicht beisammen. Die Rückrunde wird zeigen, ob der starke Saisonstart und die offensive Qualität wieder konstanter in Punkte umgemünzt werden können.