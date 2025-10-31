FC Schwaig will gegen Kirchanschöring das Top-Team-Trauma beenden

Trainer Donbeck fordert erstmals Punkte gegen eine Spitzenmannschaft – nach bisher sieglosen Spielen gegen die Top Sieben.
Es ist der 17. Spieltag und damit der letzte der Vorrunde. Für den FC Schwaig geht es an diesem Freitag zum SV Kirchanschöring. Anpfiff in der EM-Group-Arena ist um 19 Uhr.
Die „Anschöringer“ sind mit einem Schnitt von 686 der Zuschauer-Krösus der Bayernliga Süd. „Wir haben da über Jahre hinweg schon eine sehr gute Resonanz“, erzählt der Sportliche Leiter Sven Vetter, „und sportlich läuft es ja auch sehr gut“. Eines der Erfolgsrezepte sind für ihn „Spieler, die aus der Region kommen und lange dabei sind“. Er nennt da als Beispiel Kapitän Manuel Omelanovsky. Der 31-Jährige war schon beim Aufstieg 2015 dabei. Trainer ist die dritte Saison der 35-jährige Ex-Buchbacher Thomas Leberfinger, der mit Burghausen auch in der 3. Liga gespielt hat. Spielender Co-Trainer ist Christoph Dinkelbach (33), die fünfte Saison. Bei 1860 München ausgebildet, kam er 2019 vom SV Pullach in den Rupertiwinkel.
„Ich kenne zumindest Wiggerl Donbeck sehr gut und freue mich aufs Wiedersehen“, sagt der 52-jährige Sportchef. „Schwaig hat auch eine gute Mannschaftsstruktur mit langjährigen Spielern aus der Region, unterschätzen darf man sie überhaupt nicht.“ Durch die witterungsbedingte Absage in Gundelfingen hatte sein Team eine Woche Pause, „aber wir hätten gerne gespielt, denn alle sind fit“, sagt er.
Schwaig hatte planmäßig spielfrei. „Die Pause hat uns gutgetan, denn in Erlbach liefen einige mit einer Art Halb-Grippe auf“, erzählt Donbeck, „aber inzwischen sind alle wieder gesund“. Auch er freut sich auf das Wiedersehen mit Sven Vetter „und Teammanager Manfred Abfalter. Mit beiden gab‘s früher manche Schlacht auf dem Platz, aber anschließend ein Bierchen“. Donbeck wird schnell wieder ernst: „Wir spielen diesmal und dann in einer Woche in Landsberg gegen die beiden besten Heimteams. Abgesehen davon haben wir gegen die ersten Sieben der Tabelle keinen einzigen Punkt geholt. Es gibt keinen Grund zur Panik, aber Zurücklehnen können wir uns auch nicht leisten.“
Bis auf die verletzten Tim Schels, Fabio Groß und Lucian Schirbl hat er alle an Bord. „Und seit Erlbach mit Leon Markert auch einen zweiten Torhüter“, ist Donbeck erleichtert. Der 20-Jährige wurde beim FC Bayern ausgebildet und war die letzten beiden Spielzeiten bei den Bayernligisten Ingolstadt 2 und Türk Augsburg mit wenig Spielpraxis. „Jetzt hat er zweimal in unserer Zweiten gespielt und zweimal zu Null.“Tipp: 1:1