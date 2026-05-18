FC Schwaig verliert in Unterzahl - Gaedke verabschiedet sich mit Tor

Fußball - Herren - Bayernliga Süd - Saison 2025/2026 - 34. Spieltag - 16.05.2026 - FC Schwaig - SV Kirchanschöring – Foto: Marc Marasescu

Gegen den Tabellendritten zeigte das Team von Trainer Wiggerl Donbeck trotz 50 Minuten in Unterzahl eine tolle Leistung und hätte sich einen Punkt verdient gehabt. Vor dem Anpfiff wurden vier Spieler, die den FC Schwaig verlassen werden, verabschiedet. Fußballchef Wolfgang Lang bedankte sich bei Daniel Gaedke, Felix Günzel, Noah Brill und Philipp Strunk. Physiotherapeutin Christin Sachs wird ein Jahr pausieren. Die letzte Verabschiedung galt Schiedsrichterassistent Tom Huber, der nach 150 Spielen im Verband seine Karriere beendet.

Am letzten Spieltag der Bayernliga Süd musste der FC Schwaig gegen den SV Kirchanschöring eine 2:3-Heimniederlage einstecken und beendet seine erste Bayernliga-Saison auf einem starken 9. Platz.

Nach einer Schweigeminute für das verstorbene Ehrenmitglied Hans Flieger pfiff Schiedsrichter Ilirjan Morina die Partie an. Wer dachte, beide Teams würden einen lauen Sommerkick bieten, sah sich getäuscht. Von Anfang an spielten sie mit vollem Zug zum Tor. So dauerte es gerade einmal sieben Minuten, bis das erste Tor fiel. Raffi Ascher legte auf der rechten Seite den Ball auf Tobi Jell, der mit einem schönen Pass Gaedke auf die Reise schickte. Schwaigs Angreifer lief allein auf Torwart Moritz Hutt zu, der zu lange zögerte, umspielte ihn und schob zum 1:0 ein.

Rohrhirsch sieht Gelb-Rot - FC Schwaig musste zu zehnt weiterspielen

Die Freude bei den Gastgebern währte nur vier Minuten, dann glichen die Gäste aus. Eine Ecke konnte zunächst abgewehrt werden, doch Kapitän Luca Obirei köpfte die Kugel wieder in die Gefahrenzone, wo Nick Schreiber am schnellsten reagierte und sie über die Linie drückte.

Mathias Leiber schlenzte den Ball danach knapp über die Querlatte und verpasste das 2:1. In der 43. Minute bekam Robert Rohrhirsch an der Mittellinie den Ball, spielte ihn zurück auf Florian Pflügler, traf aber nach dem Pass auch seinen Gegenspieler am Fuß. Schiedsrichter Morina zückte die gelbe Karte, und weil Rohrhirsch schon gelb vorbelastet war, musste er vom Feld. Eine viel zu harte Entscheidung, darin waren sich beide Teams einig. Und es kam noch härter für die Gastgeber. Noch nicht wieder richtig sortiert, setzte sich Fabian Kühnel auf dem rechten Flügel durch, passte scharf nach innen, wo Nick Schreiber am kurzen Pfosten einen Schritt schneller war und zur 2:1-Halbzeitführung einschoss.

In der Pause überreichte FCS-Vorsitzender Robert Jell einen Scheck über 3551 Euro an den jungen Elias. Das Geld hatte der Verein bereits vor längerer Zeit überwiesen, nun holte man die offizielle Scheckübergabe nach. Nach dem Wechsel stellte Donbeck das System seiner Mannschaft um. Schwaig agierte nur noch mit einer Spitze. Einen weiten Abschlag von Thiel verlängerte James Timbana in der 78. Minute mit dem Kopf auf Ascher, der direkt auf Tim Schels weiterleitete. Der behielt die Nerven und erzielte den verdienten Ausgleich. In der Nachspielzeit gelang Samuel Schwarz nach einer Ecke per Kopf der 3:2-Siegtreffer.