FC Schwaig verliert 1:2 gegen Regionalligist TSV Buchbach

Einige Paraden zeigte der Schwaiger Torwart Felix Thiel. Hier rettet er gegen den Buchbacher Florian Wiedl (r./Nr. 7). – Foto: Weingartner

Der Bayernligist unterlag im zweiten Vorbereitungsspiel bei tropischen Temperaturen.

Im zweiten Vorbereitungsspiel zur neuen Bayernliga-Saison unterlag der FC Schwaig dem Regionalligisten TSV Buchbach 1:2 (0:2). Trotz der tropischen Temperaturen zeigten beide Teams eine sehr couragierte Leistung, so dass die Zuschauer ein tolles Spiel zu sehen bekamen.

Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als Schwaigs Leon Roth nach einem herrlichen Steckpass alleine auf Torwart Ludwig Zech zulief, ihn umspielte und den Ball einschieben wollte. Doch im letzten Moment kratzte ein Verteidiger-Bein die Kugel noch von der Linie.

Besser machte es Buchbach. Nach einem weiten Ball über die Abwehrkette kam das Leder von der rechten Außenbahn nach innen, wo Tobias Stoßberger aus dem Rückraum einlief und zur frühen Führung einschoss (6.). Schwaig zeigte sich unbeeindruckt und spielte munter nach vorn. Die nächste Chance hatte Raffi Ascher, doch Torwart Zech reagierte gedankenschnell.

In der 27. Minute traf Buchbach zum zweiten Mal. Wieder war es ein weiter Ball über die Kette, und wieder war es Stoßberger, der die Kugel bekam. Dieses Mal zog er direkt ab – 2:0. So stand es auch zur Pause.

In Halbzeit zwei übernahm Schwaig mehr und mehr die Spielkontrolle und erarbeitete sich Torchancen. In der 76. Minute wurden die Bemühungen belohnt, als Robert Rohrhirsch die Kugel aus zwölf Metern herrlich im rechten Torwinkel versenkte. Schwaig warf noch einmal alles nach vorne, doch entweder Torwart Zech reagierte glänzend, oder der Ball ging knapp neben das Tor – wie in der 88. Minute, als Ascher einen tollen Lupfer über Zech machte.

Insgesamt wäre für den Bayernligisten ein Unentschieden verdient gewesen, aber aufgrund der mangelden Chancenverwertung blieb es beim knappen Sieg für den Regionalligisten. „Das war heute ein tolles Spiel für die Zuschauer. Beide Mannschaften haben mit offenem Visier gespielt. Es war die nötige Härte dabei, ohne dass es einmal unfair wurde. Beide Vereine haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander, und das hat sich auch auf dem Platz widergespiegelt“, so Schwaigs Trainer Wiggerl Donbeck.