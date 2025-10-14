FC Schwaig und SpVgg Attenkirchen teilen sich die Punkte

Schwaig – Im Gastspiel beim FC Schwaig mussten sich die Bezirksliga-Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen laut Coach Christian Hobmeier den Zähler „hart erkämpfen“. Die Partie endete mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Dabei war die SpVgg bis zum frühen Gegentreffer durch Nadine Kutscher (7.) eigentlich am Drücker. Die echten Schlüsselszenen sollten sich jedoch erst Mitte der ersten Spielhälfte ereignen: So zeigte der Unparteiische der FCS-Keeperin nach einem Foul an der Strafraumgrenze lediglich die Gelbe Karte.

„Das war für mich eine ganz klare Fehlentscheidung“, sagte Hobmeier, wobei es sich aus seiner Sicht darüber hinaus um eine Aktion innerhalb des Sechzehners gehandelt habe. Zudem musste die bis dato starke Eva Lachner nach einem Foulspiel mit einer Gesichtsverletzung ausgewechselt werden. Den folgenden Freistoß versenkte Alexandra Kiermeier direkt im kurzen Eck (34.).

Allgemein fehlte es der Spielvereinigung allerdings an der nötigen Konsequenz. Gleichzeitig fand der FC Schwaig in Halbzeit zwei besser in das von nun an ausgeglichene Match, in dem beide Teams jeweils eine Großchance liegen ließen: Während die Gäste nach einer Ecke gleich dreimal aus kurzer Distanz scheiterten, setzte der FCS einen fragwürdigen Foulelfmeter neben den Kasten.

„Auf die gesamten 90 Minuten betrachtet, war die Punkteteilung in Ordnung“, lautete Hobmeiers Resümee, auf dessen Auswahl nun am kommenden Samstag um 15 Uhr ein „richtiges Brett“ wartet. Dann ist der Tabellendritte aus Attenkirchen nämlich beim Ligaprimus SG TSV Aßling/TSV Grafing gefordert.