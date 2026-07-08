FC Schwaig trotzt Drittligist Remis ab

Fußball - Herren - Testspiel - Saison 2026/2027 - 06.07.2026 - FC Schwaig - SSV Jahn Regensburg – Foto: Marc Marasescu

Nach dem Gewinn des Fidschi-Cups am Samstag in Kirchasch mit zwei Siegen gegen Kirchasch (7:0) und Walpertskirchen (4:0) ging die Elf von Trainer Wiggerl Donbeck dieses Mal als krasser Außenseiter in die Partie. Das Team aus der Oberpfalz hatte in der 3. Minute den ersten Torschuss. Der Erdinger in Reihen der Regensburger, Benedikt Bauer, probierte es mit einem Fernschuss, den Torwart Felix Thiel entschärfte. Nach einem Eckball von der rechten Seite köpfte Leopold Wurm aufs Tor, doch Linus Hesch lenkte die Kugel per Kopf über die Querlatte.

Die Highlightwochen beim FC Schwaig gehen weiter: Nach dem Besuch des TSV 1860 München vor einer Woche gastierte am Montagabend der Drittligist SSV Jahn Regensburg in der Schwaiger NGL-Arena. Und am Ende trotzte der Fünftligist dem Favoriten ein 2:2 ab.

Ex-1860-Profi Philipp gelingt der Anschlusstreffer

Auf der Gegenseite konnte Torwart Max Schmitt einen Freistoß von Hannes Empl aus der rechten Torecke fischen. Chancenlos war Schmitt in der 23. Minute, als er zunächst einen Schwaiger Schuss perfekt parierte, aber beim Nachschuss von James Timbana lenkte Erik Majetschak die Kugel ins eigene Netz. Drei Minuten später wäre Robert Rohrhirsch fast das 2:0 gelungen, aber Schmitt und Bauer konnten gerade noch klären. Besser machte es Rohrhirsch in der 42. Minute, als er nach einem schönen Pass in die Tiefe allein auf das Tor zulief und zum 2:0 vollstreckte.

Die Freude auf Schwaiger Seite währte nur kurz, denn nicht einmal 60 Sekunden später verkürzten die Gäste auf 1:2. Nach einer schönen Kombination vollstreckte der letztjährige 1860-Profi David Philipp eine perfekte Hereingabe des ehemaligen Schalker Bundesligaprofis Nassim Boujellab aus acht Metern zum Anschlusstreffer.

Schwaig-Keeper Thiel hält Foulelfmeter

Nach dem Seitenwechsel hatte Regensburg die große Chance auf den Ausgleich. John Posselt bekam vom starken Schiedsrichter Julian Perl einen umstrittenen Foulelfmeter zugesprochen, fand jedoch in Torwart Thiel seinen Meister, der den strammen Schuss aus der Ecke fischte. In der 61. Minute durfte Posselt aber doch jubeln, als er eine perfekt getimte Flanke von der linken Seite mit einem wuchtigen Kopfball aus zehn Metern in die Maschen setzte. Im Anschluss verteidigte Schwaig leidenschaftlich, ließ nicht mehr allzu viel zu und beschränkte sich aufs Kontern.

So blieb es am Ende beim aus Sicht des Bayernligisten tollen 2:2, das sich das Team dank einer sehr couragierten Leistung auch verdient hatte. Coach Wiggerl Donbeck war dementsprechend zufrieden: „Wir haben besonders in der ersten Hälfte eine sehr starke Leistung gezeigt, obwohl wir im Moment ob unserer Verletzungen in der Defensive wenig Möglichkeiten haben. Wir werden wegen der Ausfälle von Florian Pflügler und Nerman Makic personell noch mal reagieren müssen und einen Innenverteidiger dazuholen. Wir möchten uns auch bei Jahn Regensburg für die hervorragende Zusammenarbeit rund um dieses Spiel bedanken. So macht Fußball Spaß.“