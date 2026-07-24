FC Schwaig startet mit vier Ausfällen gegen Aufstiegs-Favorit Heimstetten

Der FC Schwaig tritt heute um 19 Uhr beim SV Heimstetten an. Vier Defensivspieler fehlen verletzungsbedingt, dafür gibt es einen Blitz-Neuzugang.
Heute startet der FC Schwaig in die zweite Saison der Bayernliga Süd. Gastgeber ist um 19 Uhr der SV Heimstetten in seinem ATS Sportpark.
Insgesamt sieben Spielzeiten war der Club aus der Gemeinde Kirchheim Regionalligist und gehört zu den sportlichen Schwergewichten der Bayernliga. Nach dem letzten Abstieg 2023 war der SVH in der Folgesaison Zweiter der Bayernliga Süd geworden, hatte aber aus „personellen, strukturellen und wirtschaftlichen Gründen“ keinen Zulassungsantrag für die Vierte Liga gestellt.
Laut einer Pressemitteilung wäre Heimstetten diese Saison bereit für einen Aufstieg. Zwei Regionalliga-Rückkehrer könnten da sportlich ihren Beitrag leisten: der 23-jährige Angreifer Pirmin Lindner, der aus Burghausen zurückgekehrt ist, und der ein Jahr jüngere Mittelfeldmann Reza Sakhi Zada aus Buchbach.
Für Schwaigs Trainer „Wiggerl“ Donbeck zählt Heimstetten zu den absoluten Topfavoriten der Liga „und das nicht nur, weil sie mit Dominique Girtler und Ausnahmefußballer Lukas Riglewski gefühlt das gefährlichste Offensiv-Duo der Liga haben“. Die Defensivabteilung der Sportfreunde ist dagegen personell etwas gelichtet. „Johannes Empl und Mathias Leiber fallen noch zwei Wochen aus, etwas länger wird es bei Florian Pflügler dauern und Nerman Mackic pausiert jetzt wegen ständiger Verletzungsprobleme“, berichtet Donbeck.
„Wir haben den zahlenmäßig kleinsten Kader der Liga und mussten was tun“, meldet er mit Fabian Streibl einen Blitz-Neuzugang. 21 Jahre alt wird der heute, war beim Ligakonkurrenten FC Ismaning die vergangenen zwei Jahre Stammspieler und bereits zum Saisonende verabschiedet worden, da er sich verändern wollte. „Einen weiteren Innenverteidiger suchen wir trotzdem noch“, gab Donbeck zu.
Ansonsten ist er mit seinen größtenteils sehr jungen Neuzugängen hochzufrieden. Mit dem 26-jährigen Sebastian Gebhart schloss sich auch ein gestandener Abwehrspieler den Sportfreunden an. „Der hat natürlich seinen Stammplatz“, so Donbeck. Gebhart und Torhüter-Neuzugang Moritz Knauf sind beide aus Heimstetten gekommen. Ob der 24-Jährige gegen seinen Ex-Club oder Felix Thiel zwischen den Pfosten stehen wird, „das bespreche ich mit den beiden“, hält sich ihr Trainer noch bedeckt.
Die SVH-Truppe von Trainerin Sarah Romert hat ihr Auftaktspiel beim Mitfavoriten Pipinsried 2:3 verloren „und das nach starker Leistung“, wie auf deren Homepage zu lesen war. Schwaig hat statt des verlegten Wasserburg-Heimspiels gegen den Landesligisten Grünwald getestet und 8:1 gewonnen. Heute Abend wäre ein Remis, wie in beiden Duellen der letzten Saison, ein Erfolg.
Tipp: 1:1