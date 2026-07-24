FC Schwaig startet mit vier Ausfällen gegen Aufstiegs-Favorit Heimstetten Bayernliga Süd von Helmut Findelsberger · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

FC Schwaig gegen SV Heimstetten – Foto: Christian Riedel (Archiv)

Der FC Schwaig tritt heute um 19 Uhr beim SV Heimstetten an. Vier Defensivspieler fehlen verletzungsbedingt, dafür gibt es einen Blitz-Neuzugang.

Heute startet der FC Schwaig in die zweite Saison der Bayernliga Süd. Gastgeber ist um 19 Uhr der SV Heimstetten in seinem ATS Sportpark. Insgesamt sieben Spielzeiten war der Club aus der Gemeinde Kirchheim Regionalligist und gehört zu den sportlichen Schwergewichten der Bayernliga. Nach dem letzten Abstieg 2023 war der SVH in der Folgesaison Zweiter der Bayernliga Süd geworden, hatte aber aus „personellen, strukturellen und wirtschaftlichen Gründen“ keinen Zulassungsantrag für die Vierte Liga gestellt.

Vier Spieler beim FCS nicht am Start Laut einer Pressemitteilung wäre Heimstetten diese Saison bereit für einen Aufstieg. Zwei Regionalliga-Rückkehrer könnten da sportlich ihren Beitrag leisten: der 23-jährige Angreifer Pirmin Lindner, der aus Burghausen zurückgekehrt ist, und der ein Jahr jüngere Mittelfeldmann Reza Sakhi Zada aus Buchbach. Für Schwaigs Trainer „Wiggerl“ Donbeck zählt Heimstetten zu den absoluten Topfavoriten der Liga „und das nicht nur, weil sie mit Dominique Girtler und Ausnahmefußballer Lukas Riglewski gefühlt das gefährlichste Offensiv-Duo der Liga haben“. Die Defensivabteilung der Sportfreunde ist dagegen personell etwas gelichtet. „Johannes Empl und Mathias Leiber fallen noch zwei Wochen aus, etwas länger wird es bei Florian Pflügler dauern und Nerman Mackic pausiert jetzt wegen ständiger Verletzungsprobleme“, berichtet Donbeck.