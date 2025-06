FC Schwaig startet in Bayernliga: "Wird keinen Welpenschutz geben"

Donbeck ist der Meister-Trainer, der den FC Schwaig in die Bayernliga geführt. Und der sein Team seit Dienstagabend auf diese Liga vorbereitet. Gleich für die erste Einheit hat er Leistungstests anberaumt. Jeder habe für die Wochen zuvor einen Laufplan erhalten. Das habe er im Vorjahr auch schon so gemacht, und da hätten ihn die Ergebnisse durchaus überrascht. „Diesmal schaut’s weitaus besser aus“, verrät er der Heimatzeitung vor dem Training.

Auf dem Platz sind dagegen alle Neuzugänge. Seine Wunschspieler? „Mei, natürlich hätte ich auch Thomas Müller gern hier“, meint er. „Aber ja, wir haben gewusst, was wir suchen.“ Mit Lucian Schirbl und James Timbana kamen zwei Talente des SV Wacker Burghausen, der Erdinger Linus Hesch sowie Philipp Gau wechselten von der U19 der SpVgg Unterhaching. „Das sind vier gute und sehr junge Jungs aus der Region. Wir müssen nicht nur auf jetzt und heute schauen, sondern auf den FC Schwaig in drei Jahren“, erklärt Donbeck.

„Wir werden so trainieren und uns so auf dem Fußballplatz präsentieren, dass wir nie Ausreden brauchen. Wenn jemand besser ist als wir, muss er uns das erst mal zeigen.“ Das sagt Donbeck der Mannschaft. Gegenüber der Heimatzeitung wird er noch sagen, dass es für ihn ganz normal ist, wenn man nach 90 Minuten Fußball „herdroschen und zerschunden“ ist. Ehrliche Arbeit, das erwarte er. Und das bekommt er auch am Dienstagabend gleich zurück. Bis auf einen Spieler, der wegen gesundheitlichen Problemen den Test vorzeitig beendete, seien alle von den Laufzeiten her schon weiter als erwartet. „Ich bin durchaus beeindruckt.“

Was aber keineswegs eine Stammplatzgarantie ist, das macht Donbeck bei seiner kurzen Ansage sofort klar. „Es wird keinen Welpenschutz geben, keine Vorschusslorbeeren. Es ist auch egal, ob jemand hier seit fünf Jahren spielt oder ein erst eins. Es zählt das Leistungsprinzip.“ Der Trainer sei nicht dafür verantwortlich, wann wer wie viel Spielzeit kriegt. „Das hat jeder mit seiner Leistung, seiner körperlichen Fitness selbst in der Hand“, sagt Donbeck. „Die Spielzeit muss sich jeder verdienen.“

Dann kann es ja losgehen. Donbeck freut sich auf die Bayernliga. Auf alte Freunde in Deisenhofen, die Hexenkessel in Erlbach und Kirchanschöring, auf die Junglöwen, auf Pipinsried. „Mit Demut“ werde man die Sache angehen. Aber schon in den Testspielen gegen Buchbach oder Burghausen werde in Schwaig niemand zufrieden sein, wenn man nur wenige Gegentore kassiere. „Verteidigen kann jeder“, ist sein Credo. Spannend sei dann, was nach vorne geht. Und auch dafür dürfte er Ideen haben.

Fakten zur Bayernliga

Die Bayernliga Süd besteht heuer aus 17 Mannschaften, so dass stets eine Mannschaft spielfrei hat. Die Teilnehmer: TSV 1860 München II, SV Erlbach, FC Pipinsried, FC Deisenhofen, TSV Kottern, SV Kirchanschöring, TSV Landsberg, SV Schalding-Heining, SV Heimstetten, TSV Nördlingen, Türkspor Augsburg, FC Ismaning, Türkgücü München, FC Sportfreunde Schwaig, FC 1920 Gundelfingen, FC Sturm Hauzenberg, TuS Geretsried.

Der Spielplan wird wohl kommende Woche bekanntgegeben. Schwaig Abteilungsleiter kann‘s gar nicht erwarten. Schließlich gilt es die Auswärtsfahrten zu organisieren, „die wir alle mit dem Bus machen werden“, so Wolfgang Lang. Die Saison beginnt am Wochenende, 18. bis 20. Juli.

Die Heimspiele will der FCS freitags um 19.30 Uhr austragen. „So haben wir es zumindest beantragt“, sagt Lang. Ob das für Teams wie den TSV Kottern mit 160 Kilometer Anreise möglich ist, werde man sehen.

Eintrittspreise: Die Vereine in der Landesliga haben vergangenen Jahr acht Euro (sechs Euro ermäßigt) verlangt, in der Bayernliga waren es zehn (acht ermäßigt). Der FCS werde sich daran halten, was die Clubs vereinbaren, sagt Lang. Zudem gebe es eine Jahreskarte, bei der vier der 16 Spiele gratis seien.

Lieblingsgegner: „Der TSV 1860 II ist natürlich eine tolle Nummer“, sagt Lang. „Ich bin gespannt, welche Fans da kommen. Da habe ich verschiedene Versionen gehört, wobei wir mit Ultra-Gruppierungen der Löwen ein ganz gutes Verhältnis haben.“ Diese hätten sogar mal in der Stockhalle ein Banner fürs Grünwalder gemacht. Und auch beim Schwaiger Silvester-Spendenlauf für einen verstorbenen Ultra-Anhänger habe man zusammengearbeitet (wir berichteten).

Sicherheit: Würde eine Partie als Risikospiel eingeordnet, „dann brauchst du externe Ordner, was ich aber bisher in der Bayernliga noch nicht gehört habe“, so Lang. Es wäre jedenfalls ein teures Vergnügen. Lang weiß von einem befreundeten Funktionär, dass etwa in der Regionalliga 25 externe Security-Leute nötig gewesen seien und das rund 11 000 Euro kosten würde.