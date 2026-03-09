FC Schwaig siegt trotz fünf Ausfällen knapp gegen Geretsried: Immer wieder Ascher

Hart umkämpft, wie hier der Ball zwischen Linus Hesch(r.) und Christian Wiedenhofer war die gesamte Partie zwischen Schwaig und Geretsried. – Foto: Christian Riedel

Schwaigs Trainer Wiggerl Donbeck baute sein Team auf mehreren Positionen um. Neben Florian Pflügler und Bilal Ibrahim, deren Ausfall schon vorher bekannt war, erkrankten am SpieltagVincent Sommer, Johannes Empl und Mathias Leiber. So begann der Gastgeber mit Linus Hesch auf der linken und Noah Brill auf der rechten Außenverteidigerposition. Basti Hohmaier und Nerman Mackic bildeten die Innenverteidigung. Fabio Groß ersetzte Pflügler im defensiven Mittelfeld und für Sommer rückte Robert Rohrhirsch ins Mittelfeldzentrum. Daniel Gaedke spielte links offensiv.

Einen 1:0-Sieg erkämpfte sich der FC Schwaig am Freitagabend in der NGL-Arena gegen den Mitaufsteiger TuS Geretsried. Schwaig baute damit sein Punktekonto auf 29 Zähler aus. Die Gäste starteten im Gegensatz zu Schwaig mit einem 2:1 Sieg gegen Gundelfingen in die Rückrunde und hatten so die Möglichkeit, mit einem Sieg den Gastgeber in der Tabelle zu überholen.

Top-Scorer Ascher köpft den FC Schwaig zum Sieg

In der 13. Minute konnte Geretsried einen Angriff von Raffi Ascher noch klären, aber fünf Minuten später fiel der Führungstreffer für die Gastgeber. Nach einem Einwurf kam Rohrhirsch auf dem linken Flügel an den Ball, zirkelte mit seinem rechten Fuß den Ball in die Mitte, wo Ascher die Kugel mit dem Kopf aus fünf Metern ins lange Eck zum 1:0 verlängerte. Kurz vor der Pause hatte Ascher die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen, aber Torwart Cedomir Radic war auf dem Posten.

Nach dem Seitenwechsel wurde Geretsried offensiver. In der 61. Minute kam Belmin Idrizovic nach einer zu kurzen Kopfballabwehr an den Ball, schoss die Kugel aber neben das Tor. Auf der Gegenseite schlenzte Rohrhirsch den Ball am rechten Pfosten vorbei.

Geretsried warf nun alles nach vorne, doch die Defensive des FC Schwaig stand. Die letzte Chance des Spiels hatten die Gäste: Kapitän Sebastian Schrills nahm eine Kopfballabwehr aus 16 Metern direkt, jagte den Ball aber knapp einen Meter über die Querlatte. So blieb es am Ende beim knappen, aber nicht unverdienten 1:0-Sieg des FC Schwaig.

Weiter geht es für den FC Schwaig bereits am morgigen Dienstag, wenn der FC Ismaning um 19:30 Uhr zum Nachholspiel in die NGL-Arena kommt.