FC Schwaig siegt im Derby gegen FC Moosinning mit 1:0

Mit einem 1:0-Sieg für die Gäste endete am Sonntagvormittag ein spannendes Bezirksliga-Derby zwischen dem FC Moosinning und dem FC Schwaig. Der jungen Moosinninger Mannschaft war die Enttäuschung nach Spielende zwar ins Gesicht geschrieben, doch Trainer Max Kaifel zeigte sich dennoch ganz zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft. „Man muss immer noch sehen, dass wir Aufsteiger sind und dass uns gegen erfahrene Bezirksliga-Mannschaften doch noch etwas die Durchschlagskraft fehlt.“

Im ersten Abschnitt schenkten sich beide Teams nichts. Es entwickelte sich eine rassige Partie, in der die Abwehrreihen auf beiden Seiten dominierten. Auf Moosinninger Seite versuchte Hannah Ram mehrfach vergeblich, die starke Schwaiger Defensive zu überwinden, auf der anderen Seite hatte Schwaig mit dem einen oder anderen Flachschuss Pech oder scheiterte an Torfrau Veronika Wimmer.