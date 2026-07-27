FC Schwaig schlägt SV Heimstetten 2:1 – Elfmeter in letzter Minute

Der FC Schwaig gewinnt am Freitagabend sein Auftaktspiel in der Bayernliga beim SV Heimstetten. Der Siegtreffer fiel durch einen verwandelten Elfmeter kurz vor Spielende.

Einen späten, aber hochverdienten 2:1-Auswärtssieg sicherte sich der FC Schwaig am Freitagabend beim SV Heimstetten und startete so erfolgreich in die neue Bayernligasaison. Schwaig zeigte gegen eines der besten Teams der Liga eine bärenstarke Leistung, versäumte es aber bereits in der ersten Hälfte, die Partie für sich zu entscheiden, sodass erst ein kurz vor Spielende verwandelter Elfmeter den Sieg brachte.

Vor der Partie war Trainer Wiggerl Donbeck gezwungen, wegen einiger verletzungsbedingter Ausfälle in der Defensive sein Team umzubauen. Fabio Groß spielte an der Seite von Sebastian Hofmaier in der Innenverteidigung, für ihn kam Neuzugang Fabian Streibl trotz nur eines einzigen Trainings zum Einsatz und zeigte an seinem 21. Geburtstag auf der Sechserposition eine souveräne Vorstellung.

Heimstettens Trainerin Sarah Romert erwartete die Gäste vor der Partie abwartend: „Ich gehe von einem defensiven Gegner aus, der das Spiel nicht unbedingt mitgestalten will.“ Doch es kam gänzlich anders. Die Mannschaft, die das Spiel gestaltete, war Schwaig. Mit einem klaren Konzept, tollem Kombinationsspiel und großer Laufbereitschaft dominierte man die erste Hälfte. Bereits nach drei Minuten stand Leon Roth nach schönem Querpass von Robert Rohrhirsch alleine vor Torwart Fabian Scherger, der mit einem tollen Reflex den frühen Rückstand verhinderte. Rohrhirsch verfehlte kurze Zeit später am linken Fünfereck nur knapp das Tor.

Die nächste große Chance hatte Torjäger Raffi Ascher, als er nach tollem Rohrhirsch-Pass alleine vor dem Tor stand, ihm der Ball aber ein bisschen zu weit vom Fuß sprang, sodass wiederum Scherger retten konnte. Machtlos war er aber in der 18. Minute, als Roth nach Rohrhirschpass seinen Gegenspieler austanzte und aus 12 Metern Entfernung zur 1:0-Führung einschoss.

FCS lässt zahlreiche Chancen aus

Schwaig drängte auf den zweiten Treffer. Zunächst reagierte der SVH-Keeper glänzend, als er nach einem Eckball einen Ball aus kurzer Distanz mit einem Reflex über die Querlatte lenkte. Genauso nach einem Schlenzer von Tim Schels aus 16 Metern, den er aus dem rechten Kreuzeck fischte. Die Gastgeber hatten bis auf wenige Schüsse aus der zweiten Reihe in den ersten 45 Minuten wenig zu bieten.

Nach dem Wechsel hatte wiederum Schwaig Möglichkeiten. In der 51. Minute hatte Ascher die große Chance auf das 2:0, scheiterte aber mit einem Foulelfmeter an Torwart Scherger und auch den Nachschuss parierte dieser. Davor war Roth nach einem schönen Pass von Vincent Sommer gefoult worden. In der 64. Minute bewies Schwaigs Torwart Felix Thiel seine Klasse, als er einen Freistoß von Lukas Riglewski aus dem linken Kreuzeck fischte. Aber nur eine Minute später kamen die Gastgeber dennoch zum Ausgleich. Nach einem nicht gepfiffenen Foul an Roth konterte Heimstetten blitzschnell, Riglewski legte perfekt quer auf Pirmin Lindner, der seine Klasse bewies und die Kugel direkt versenkte. Doch auch danach zog die Donbeck-Elf die Partie wieder auf ihre Seite. Zunächst scheiterte Sebastian Gebhart mit einem schönen Schuss, ehe der eingewechselte Lennox Gürsoy von Lindner zu Fall gebracht wurde. Schiedsrichter Philipp Ettenreich verwies daraufhin den Torschützen mit Gelb-Rot des Platzes. Schwaig drängte nun auf den Siegtreffer und wurde belohnt. Gürsoy spielte einen schönen Pass in die Tiefe auf Rohrhirsch, der im Strafraum von Cedric Ildas von den Beinen geholt wurde. Den Elfmeter versenkte Tim Schels zum 2:1-Endstand.