FC Schwaig schlägt Regionalligist Buchbach: „Sehr zufrieden mit dem Auftreten“

Der FC Schwaig besiegte Regionalligist Buchbach mit 1:0. – Foto: Marc Marasescu/FuPa

Trainer Wiggerl Donbeck war vom Auftritt seiner Elf angetan: „Wir haben heute wieder unsere Schwaiger Tugenden gezeigt, leidenschaftlich verteidigt, schnell nach vorn gespielt und aufgrund der Torchancen auch verdient gewonnen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftreten meiner Jungs.“

Nach dem 3:1-Heimerfolg gegen Landesliga-Tabellenführer TSV Wasserburg gewann der FC Schwaig auch sein letztes Vorbereitungsspiel beim Regionalligisten TSV Buchbach verdient 1:0 und geht damit bestens vorbereitet in das erste Bayernligaspiel 2026 bei Tabellenführer TSV 1860 München II.

Schwaig begann mit den beiden ehemaligen Buchbachern Daniel Gaedke und Nerman Makic in der Startaufstellung. Tim Schels und Fabio Groß saßen zunächst auf der Bank. In der 16. Minute bediente Gaedke Robert Rohrhirsch, der sich um Kapitän Philipp Walter drehte, aus sieben Metern frei zum Abschluss kam, doch Torwart Ludwig Zech rettete mit einer Glanzparade. Auf der Gegenseite war Torwart Felix Thiel zur Stelle, als die Kugel nach schöner Kombination über Tobias Stoßberger und Romeo Ivelji zu Albano Gashi kam, der aus acht Metern abzog. Kurz vor der Pause blockte Kevin Hingerl einen strammen Schuss von Raffi Ascher im letzten Augenblick ab.

In der 57. Minute fiel das Tor des Tages: Schels eroberte im Mittelfeld den Ball, spielte auf Ascher, der auf Vincent Sommer querlegte. Schwaigs Nummer 10 jagte die Kugel aus 18 Metern flach ins linke untere Eck. Im Anschluss versuchten die Hausherren noch einmal alles. Schwaig wechselte acht Mal, ließ trotzdem kaum Torchancen zu. Kurz vor dem Spielende traf der eingewechselte Benedikt Orth mit einem Schuss aus acht Metern die Oberkante der Latte. So blieb es am Ende beim knappen, aber verdienten Sieg des Bayernligisten.

„Auch wenn es sich bei einer Niederlage blöd anhört, war es ein gelungener Test“, bilanzierte derweil Buchbachs Sportlicher Leiter Andreas Bichlmaier. Und er fügte an: „Uns hat die Tiefe gefehlt, und im letzten Drittel waren wir zu kompliziert. Wir haben uns den Treffer eigentlich selbst eingeschenkt.“