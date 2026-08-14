FC Schwaig ohne Schels: Donbeck setzt auf den Nachwuchs

Jubel nach der Schwaiger Führung (v.l.): Tim Schels, Raffael Ascher, Sebastian Gebhart, Fabian Streibl, Torschütze Vincent Sommer, Fabio Groß und Sebastian Hofmaier. – Foto: Christian Riedel

Die Sportfreunde hatten sich in Geretsried nicht nur 1:2 geschlagen geben müssen. Sie verloren auch kurz vor der Pause, 1:0 in Führung liegend, ihren Mittelfeld-Taktgeber Tim Schels durch eine rote Karte.

Der FC SF Schwaig empfängt am heutigen Freitag um 19.30 Uhr in der NGL-Arena den SV Kirchanschöring zu einem Duell zweier zuletzt arg „gerupfter“ Teams. Dies nicht nur die Niederlagen betreffend. Eine rote Karte gegen Thorsten Nicklas und eine gelb-rote gegen Matteo Van De Wiel kassierten die Anschöringer bei der 1:3-Niederlage in Gundelfingen. Seit dieser Saison heißt es ab den Verbandsligen aufwärts „einmal Aussetzen nach Gelb-Rot“ und auch nach fünfmal Gelb.

„Geretsried, das ist so ein hätte, wenn und wäre“, blickt Trainer „Wiggerl“ Donbeck auf vergangenen Samstag zurück. „Hätte der Schiri nach zwei Minuten die Geretsrieder Notbremse gepfiffen und mit der berechtigten roten Karte geahndet, wer weiß, wie alles gelaufen wäre.“ Personell war es kurzfristig schwierig geworden, da neben dem länger schon verletzten Verteidiger Mathias Leiber nach dem Abschlusstraining Vincent Sommer und Fabio Groß ausfielen. Mit diesem Duo und Schels fehlte dann in den zweiten 45 Minuten eine komplette Mittelfeldachse.

Schwaig-Coach nimmt Personalsituation ohne Jammern hin

Donbeck wie man ihn kennt: „Es gibt kein Jammern wegen fehlender Spieler, denn das ist eh nicht zu ändern.“ Er sieht das auch „als Chance, für andere, sich zu zeigen. Jeder im Kader möchte schließlich Bayernliga spielen“. In Geretsried rückten der wiedergenesene Johannes Empl und der 19-jährige Kenan Bayramovic in die Startelf. Donbeck: „Unsere jungen Spieler sind alle bestens ausgebildet zu uns gekommen, sie müssen sich halt in den Männerfußball reinfinden und haben da oft auch Gegenspieler, die ihnen da in 100 oder 200 Spielen voraus sind.“

Schwaig steht mit sieben Punkten aus vier Spielen in seiner zweiten Bayernliga-Saison gut da. Kirchanschörings Sportlicher Leiter Sven Vetter zur aktuellen Situation: „Wir haben große personelle Probleme nach dem Umbruch mit derzeit vielen Verletzten und jetzt noch zwei Gesperrten.“ Sechs Abgänge und elf Neuzugänge gab es, der langjährige Abwehrchef Christoph Dinkelbach ist jetzt der neue Trainer. Der Verein aus dem Landkreis Traunstein ist die elfte Saison Bayernligist, scheiterte vergangene Saison erst in der Relegation am Regionalliga-Aufstieg. Sportchef Vetter: „Mit einem Sieg in Schwaig und dann sieben Punkten würde alles gleich wieder besser aussehen.“ TIPP: 1:1