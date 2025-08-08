FC Schwaig: Nach dem Pokal-Hit kommt der nächste FCI als Gegner Fußball-Bayernliga

Den tollen Pokal-Abend abhaken und sich auf den Liga-Alltag fokussieren muss der FC Schwaig. Heute Abend ist zu Spiel vier der Bayernliga Süd der FC Ismaning Gastgeber. Spielbeginn ist um 18 Uhr.

Schwaig – Im Prof.-Erich-Geipel-Stadion steht seit 25 Jahren Bayernliga-Fußball an. Mit zwei Ausnahmen: 2012/13 war der FCI Regionalligist, 2015 ging es für zwei Spielzeiten in die Landesliga runter. Hatte Schwaig am Dienstag seinen Pokal-Festtag, so liegt der bei Ismaning weit zurück. In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals unterlag der FCI am 26. August 2000 vor 7000 Zuschauern Borussia Dortmund 0:4.

Für den laufenden Toto-Pokal konnte sich der FCI nicht qualifizieren und hatte somit während der Woche frei. Nicht so der FC Schwaig. „Nach dem Donnerstagstraining werden wir die Startelf festlegen“, sagt Sportfreunde-Trainer Christian „Wiggerl“ Donbeck. „Das Spiel gegen Ingolstadt hat schon Körner gekostet“, bestätigt Co-Trainer Walter Werner. Der 64-Jährige war von 2019 bis 2023 Sportlicher Leiter in Ismaning. „Man sollte das nicht überbewerten, was meine Infos über den Gegner betrifft, denn allzu viele von damals sind nicht mehr dabei“, schränkt er ein. Mit Robert Rohrhirsch ist ein Spieler jüngst aus Ismaning gekommen, Daniel Gaedke spielte von 2012 bis 2024 dort.

Werner: „Manchmal ist es besser, wenn man nicht zu viel weiß. Man kann seine Spieler nämlich mit Infos auch überladen.“ Er sieht es als viel entscheidender an, „dass man sich selbst bestens vorbereitet“. Donbeck hat sich Ismaning zweimal angeschaut. Sein Eindruck: „Eine junge, talentierte Mannschaft, die noch nicht verloren hat.“ Er erwartet einen Gegner, „der hohes Tempo gehen wird, diszipliniert auftritt, eben mit der Handschrift seines Trainers“. Gefühlt fast ein ganzes Fußballer-Leben ist der 51-jährige Xhevat Muriqi als Spieler und Trainer beim FCI. Ausnahmen: 2017 bis 2019 in Moosinning mit Landesliga-Aufstieg und Co-Trainer 2019/21 beim TSV 1860 II.

Anders als beim knappen Aus gegen den FC Ingolstadt ist Florian Pflügler raus, für zwei Ligaspiele ist er noch gesperrt. Donbeck war überrascht, dass er im Pokal spielen durfte. Angeschlagen fehlte bereits Bilal Ibrahim, ansonsten sind alle an Bord.⇥Tipp: 2:1 für Schwaig

Der Schwaiger Kader: Huber, Strunk; Jell, Gau, Brill, Leiber, Rohrhirsch, Schels, Ascher, Sommer, Günzel, Empl, Hesch, Hofmaier, Timbana, Roth, Groß, Schirbl, Gaedke