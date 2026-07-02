FC Schwaig mit überraschendem Quali-Aus für den Toto-Pokal bei Landesligist Dingolfing

Felix Thiel, der Torhüter des FC Schwaig, musste gegen Dingolfing viermal hinter sich greifen. – Foto: Paul Hofer

Der FC Schwaig ist in der 3. Qualifikationsrunde für den Toto-Pokal ausgeschieden. Der Bayernligist verlor mit 1:4 beim Landesligisten FC Dingolfing.

Bei schwülen Temperaturen musste Donbeck auf viele angeschlagene Stammspieler verzichten und ließ die junge Garde auf dem Rasen des Isar-Wald-Stadions ran. Im Sturmzentrum ersetzte James Timbana den Toptorjäger Raffael Ascher, dazu wurden Leon Roth, Florian Pflügler, Tim Schels, Robert Rohrhirsch und Tobi Jell von Lennox Gürsoy, Ludwig Gschlößl, Linus Hesch, Fabio Groß sowie Philipp Gau vertreten.

Mit 1:4 (0:3) Toren hat Fußball-Bayernligist FC Schwaig am Dienstagabend in der 3. Qualifikationsrunde für den Toto-Pokal überraschend beim Landesligisten FC Dingolfing verloren. Die Mannschaft von Trainer Wiggerl Donbeck verpasste damit den erhofften Sprung in die Hauptrunde.

FC Schwaig läuft mit einem Altersdurchschnitt von 23 Jahren auf

Mit einem Altersschnitt von gerade einmal 23 Jahren ging der Bayernligist ins Rennen und kassierte bereits in der ersten Spielminute das 0:1. Nach einem leichten Ballverlust im Mittelfeld kam der Ball zu Felix Rehm, der noch einen Schlenker nach links machte und flach links unten zur frühen Führung für die Gastgeber einschob.

Dieser frühe Rückstand zeigte Wirkung bei Schwaigs junger Truppe. Der Tabellenvierte der abgelaufenen Landesligasaison setzte nach – und erhöhte in der 16. Minute auf 2:0. Nach einer Ecke von der rechten Seite war es Jannik Bauer, der einen Schritt schneller war als sein Gegenspieler und aus sieben Metern Entfernung einköpfte.

Zwei Minuten später setzte Schwaigs Hannes Empl einen Freistoß aus 18 Metern Entfernung über das FCD-Gehäuse. Besser machten es die Platzherren nach einer halben Stunde, allerdings unter tatkräftiger Mithilfe der Donbeck-Elf. Marcel Müller erlief einen missglückten Rückpass der Schwaiger Abwehr und schob die Kugel dann zum 3:0-Halbzeitstand in die Maschen.

Top-Torjäger Ascher durfte erst nach einer Stunde ran

Nach dem Seitenwechsel dauerte es gerade einmal neun Minuten bis zum 0:4. Nach einer Ecke von der rechten Seite stieg Jannik Bauer am höchsten und köpfte ein (54.) – die endgültige Entscheidung.

„Wir mussten auf viele erfahrene Spieler verzichten, und das hat man auch gesehen“, gratulierte Donbeck den Dingolfingern zum „verdienten Sieg“. Sie hätten eine starke Mannschaft, „die uns das Leben sehr schwergemacht hat. Wir haben auch zu viele eigene individuelle Fehler gemacht, die der Gegner eiskalt ausgenutzt hat“.

Nach knapp einer Stunde schickte Donbeck mit Raffi Ascher seinen etatmäßigen Mittelstürmer aufs Feld, der sofort zuschlug und auf 1:4 verkürzte. Der ebenfalls eingewechselte Rohrhirsch hätte um ein Haar auch getroffen, doch er traf nur den linken Pfosten.

„Für meine jungen Spieler war es ein wichtiger Test, um zu sehen, wie es im Herrenbereich zugeht. Diese Erfahrungen müssen sie mitnehmen und daraus lernen“, erklärte Coach Donbeck nach dem deutlichen Pokal-Aus. Weiter geht es für den Bayernligisten am Samstag beim Pokalturnier des SC Kirchasch.