FC Schwaig in direkter Abstiegszone: SF wollen gegen Holzkirchen einen Dreier Sieg würde auch im Toto-Pokal weiterbringen

Schwaig – Spielbeginn ist um 20 Uhr in der NGL-Arena. NGL? „Das ist seit einem Monat und für die nächsten fünf Jahre der Stadionname“, erklärt Lang den Deal mit der Navigator Global Logistics GmbH. „Nur endlich ein Dreier“, damit meint Lang die landesligainterne Qualifikationsrunde im Toto-Pokal, um die es auch geht. Ein Weiterkommen „würde er schon gern mitnehmen“. Aber nicht nach Elfmeterschießen bei einem Unentschieden nach 90 Minuten. Das würde heißen: Wieder kein Dreier.

Apropos Elfermeter! „Wir haben diese Saison noch gar keinen rausgeholt oder erzwungen“, sagt Spielertrainer Ben Held. „Ob über Außen, oder durch die Mitte, wir kommen gar nicht in die Zonen, wo es für den Gegner brenzlig werden könnte“, legte er nach. Seinen Humor hat er trotzdem nicht verloren. „Ich werde der Mannschaft in der Besprechung sagen, dass mir die drei Punkte nicht so wichtig wie ein Weiterkommen im Pokal sind, vielleicht hilft’s“, kündigte er grinsend an.

FC Schwaig: Nur Maxi Hellinger und Johannes Hornof fehlen heute Abend