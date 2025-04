FC Schwaig im Topspiel gegen TSV Murnau – Schels trotz Nasenbeinbruch nach Kopfstoß einsatzfähig

Es könnte wieder ein toller Fußballabend werden, wenn am Freitagabend um 19.30 Uhr in der NGL-Arena der FC Schwaig den TSV Murnau empfängt.

„Erster gegen Vierten, die beiden besten Rückrundenteams treffen aufeinander, das könnte ein richtig gutes Spiel werden“, ist auch Sportfreunde-Trainer Wiggerl Donbeck überzeugt. Und er ist nicht nur beeindruckt von dem, was der Aufsteiger diese Saison abliefert, „denn der Verein leistet auch im Nachwuchs tolle Arbeit und die Mannschaften sind alle hochklassig angesiedelt“.

Auf das Gastspiel in Schwaig freut sich der 39-Jährige, „denn er hat das tolle Stadion mit der Stimmung vom Relegationsspiel zur Bezirksliga in Erinnerung, als er Trainer in Habach war“. Nach dem 1:0-Sieg vor 1350 Zuschauern im Landkreisderby gegen Garmisch-Partenkirchen wird das Team vom Staffelsee mit entsprechend viel Euphorie anreisen. „Aber ohne den Siegtorschützen Bastian Adelwart und Kapitän Thomas Bauer“, erzählt Trainer Wagner.

Auch bei den Sportfreunden sind nicht alle an Bord. Dennis Stauf und Mathias Leiber sind noch nicht einsatzfähig, Florian Pflügler nach der Roten Karte in Unterföhring gesperrt. „Ein Witz“, sagt sein Trainer, „er hat Emre Gümüs, der Tim Scheels mit Kopfstoß das Nasenbein gebrochen hat, bloß weggeschubst“. Scheels wird aber spielen. Donbeck: „Schwaiger Mentalität halt“. Ibrahim Bilal und Leon Roth sind wieder (fit).