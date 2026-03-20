FC Schwaig hat die Hinspiel-Pleite gegen Gundelfingen nicht vergessen

FC Schwaig gegen FC Ismaning – Foto: Christian Riedel

Aufgestiegen sind beide Clubs vor dieser Saison. Aber ein richtiger Neuling in dieser Fünften Liga ist nur Schwaig. Die Gäste aus der bayerisch-schwäbischen Stadt an der Donau mit rund 8000 Einwohnern sind vor dieser Saison lediglich wieder in die Liga zurückgekehrt, der sie 2016/17 und dann von 2021 bis 2024 bereits vier Saisons angehörten. Den Aufstieg aus der Landesliga Südwest schafften sie mit sechs Zählern Vorsprung auf das 50 Minuten entfernte Schwabmünchen. Dort war Thomas Rudolf neun Spielzeiten in Bayern - und Landesliga aktiv, auch als Co-Spielertrainer, ehe er 2024 nach Gundelfingen wechselte.

Zum Aufsteiger-Duell empfangen die Sportfreunde des FC Schwaig am heutigen Freitagabend den FC Gundelfingen. Los geht es in der NGL-Arena um 19.30 Uhr.

Den Absteiger führte der 37-jährige frühere Augsburger Regionalligaspieler, auf Anhieb in die Bayernliga zurück. „Ein netter Typ“, sagt Schwaigs Trainer Christian „Wiggerl“ Donbeck über ihn, „wir telefonieren hin und wieder miteinander“. Stefan Kerle, sportlicher Leiter des FCG, gibt zu, „dass nach der sehr guten Hinrunde der Start in die Frühjahrsrunde schwierig war“. Nach Niederlagen in Geretsried und gegen Heimstetten gewann sein Team 3:1 gegen Kottern. Gundelfingen hat mit nur 24 Gegentreffern die drittbeste Defensive. „Da hat es uns zerlegt mit den Verletzungen von Abwehrchef David Anzenhofer und Elias Weichsler, seinem Nebenmann in der Innenverteidigung“, erzählt Kerle. „Jetzt freuen wir uns auf ein Freitagabend-Flutlichtspiel“, sagt er. Im 8000 Zuschauer fassenden Gundelfinger Schwabenstadion hat der Hauptplatz kein Flutlicht.

Schwaigs Trainer Donbeck erwartet ein „Super-Fußballspiel gegen einen, im sportlich positiven Sinn, aggressiven und laufstarken Gegner“. Das Hinspiel ging 0:2 verloren. „Auch mit einem Tor aus 50 Metern“, erinnert sich Donbeck nur ungern. Donbeck schätzt Gundelfingen nicht nur hinten gut besetzt ein, „auch wenn der ein oder andere ausfallen sollte, sie haben auch vorn brandgefährliche Leute wie Simon Achatz“. Der kam vor der Saison vom Regionalligisten Schwaben Augsburg und ist mit aktuell sechs Treffern bester von zwölf FCG-Torschützen.

Donbeck: „Wir müssen wie beim 1:1 in Heimstetten wieder alles reinwerfen.“ Er ist erleichtert, dass Leon Roth, James Timbana und Nerman Mackic wieder einsatzfähig sind. Bei Tim Schels und Robert Rohrhirsch dauert es noch.Tipp: 2:1 für Schwaig