FC Schwaig hat Brocken vor der Brust - bereit für nächstes Flutlicht-Spektakel SF empfangen SB Chiemgau Traunstein

Die Aufgaben für den FC Schwaig bleiben anspruchsvoll. „Aber wir müssen Punkte holen und am besten den Oktober vergolden, wenn wir den Anschluss nicht verlieren wollen“, stellt Spielertrainer Ben Held klar.

Schwaig – Gast im heimischen Sportpark ist heute um 19.30 Uhr der SB Chiemgau Traunstein. „Jetzt kommen ein paar ganz schöne Brocken“, war Helds Kommentar zum Spielplan der Landesliga Südost. Das galt schon für das Gastspiel beim Tabellenzweiten Bruckmühl – mit der 0:1-Niederlage „nach einem nicht guten Spiel von uns“, so Held. „Es fehlt derzeit von allem ein bisschen“, moniert der Spielertrainer, „und dann sind auch immer wieder welche nicht da“. Neun Mann waren in Bruckmühl nicht dabei, „aber das lasse ich als Ausrede nicht gelten, denn die, die dabei waren, haben auch den Anspruch, in dieser Liga zu spielen“.

Der gesperrt gewesene Torhüter Franz Hornof ist wieder spielberechtigt, aber diese Woche krank gewesen, also „Fragezeichen“. Sein Vertreter, der reaktivierte Jannis Sternberg, hat seine Sache sehr gut gemacht und ist jetzt fest im Kader. Maxi Hellinger und Ricardo Maier fehlen auch heute noch, aus dem Aufgebot vom vergangenen Samstag diesmal Kapitän Tobi Jell (privat) und Daniel Fichtlscherer (beruflich). Wieder zurück sind Ibrahim Bilal, Lucas und Mateus Hones, Nils Wölken, Johannes Hornof sowie Leon Roth.

Bei Freitagabendspielen war zuletzt viel Spektakel geboten mit 4:1 gegen Eggenfelden, 6:3 in Wasserburg und 2:2 gegen Pullach. „Sieben Punkte aus den letzten vier Spielen“, blickt Held zurück, „das war gar nicht so schlecht, aber den Anschluss in der Tabelle haben wir noch nicht geschafft“.